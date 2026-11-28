Mientras dormías, la CDMX volvió a hacer de las suyas y dejó una noche de no creerse con dos accidentes que dan mucho de qué hablar, al punto de parecer broma.

En Xochimilco, un convertible cambió el asfalto por los rieles y terminó atorado en las vías del Tren Ligero. Y por si fuera poco, en Coyoacán una camioneta de lujo se robó la madrugada al quedar estacionada en el lugar menos indicado.

Atoran convertible en el Tren Ligero y caen al volver por su mochila

El primer enredo ocurrió sobre Prolongación División del Norte y Avenida 20 de Noviembre, en la colonia Tierra Nueva. Al parecer, el conductor desconocía la zona, simplemente avanzó con el auto y terminó atorado en las vías del Tren Ligero, afectando los últimos minutos que quedaban de servicio.

Pero el oso apenas empezaba. Las tres personas que ocupaban el convertible trataron de huir del lugar, aunque olvidaron una mochila. Cuando regresaron por ella, policías detuvieron a dos de ellas. Aun con la intensa lluvia, bomberos y policías realizaron las maniobras para retirar el auto y trasladarlo al Ministerio Público.

Camioneta de lujo choca y queda sobre un puesto de tacos en Viveros de Coyoacán

El otro aparatoso choque pasó sobre Avenida Universidad, a la altura de los Viveros de Coyoacán, justo frente a la estación del Metro del mismo nombre, en la colonia Del Carmen. Una mujer perdió el control de la camioneta de lujo en la que viajaba y quedó sobre un puesto de tacos ubicado en la acera.

Por fortuna, el susto no pasó a mayores. Personal de una ambulancia valoró a un trabajador que solo presentó golpes leves. Durante el impacto, el vehículo tiró también un poste, lo que originó el corte a la circulación hacia Circuito Interior Río Churubusco hasta que las unidades de emergencia retiraron todo. Al final, las autoridades presentaron a la mujer para que responda por los daños.