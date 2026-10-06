UNAM abre registro para la licenciatura SUAyED: fechas, sedes y cómo inscribirte paso a paso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este 5 de octubre la convocatoria para ingresar a una licenciatura del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 (2).

Como ocurrió con la aplicación del examen control, la convocatoria será presencial y la prueba se aplicará en distintas fechas de noviembre 2026, mientras que el registro estará abierto a partir del jueves 8 de octubre.

Fechas clave de la convocatoria UNAM SUAyED 2026-2027

Los aspirantes deberán realizar su registro por internet del 8 al 12 de octubre de 2026, el cual cerrará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El pago por derecho a examen estará disponible desde el mismo día en que se abre el registro y cerrará el martes 13 de octubre, mientras que la carga de fotografía, firma e identificación oficial deberá realizarse del 9 al 14 de octubre.

La cita y el croquis de la sede podrán obtenerse del 4 al 9 de noviembre, ya que el examen se aplicará de forma presencial en distintos estados del país a partir del 18 y hasta el 22 de noviembre.

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Mientras que los resultados del examen se darán a conocer hasta el 9 de diciembre en el portal de la DGAE UNAM.

Fechas a tomar en cuenta:



Registro en línea: 8 al 12 de octubre

Examen presencial: 18 al 22 de noviembre

Resultados: 9 de diciembre

Requisitos para realizar el examen de ingreso a SUAyED noviembre 2026

Para participar, todos los aspirantes deberán realizar el registro dentro de las fechas establecidas y pagar el derecho a examen, el cual se generará una vez que finalice el trámite en línea.

Además, se deberá contar con datos como:



Clave de Centro de Trabajo donde se cursó el bachillerato

Subir a TU SITIO el archivo con tu fotografía, tu firma y tu identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP

Número de Seguridad Social del IMSS.

En caso de resultar seleccionado, será necesario haber concluido la preparatoria con un promedio mínimo de 7.0, además de entregar la documentación solicitada por la UNAM.

Sedes en donde se aplicará el examen de la UNAM

Dentro de la convocatoria, se especifica que el examen de selección será presencial y podrá aplicarse en 4 sedes foráneas, además de la Ciudad de México (CDMX).



Mérida, Yucatán

Morelia, Michoacán

Oaxaca, Oaxaca

Tijuana, Baja California

La universidad advierte que los lugares en las sedes foráneas están sujetos a disponibilidad. Una vez asignada la sede, no será posible solicitar cambios de día, horario o lugar para presentar el examen.

