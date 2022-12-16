¿Cómo se fabrica la Copa del Mundo? ¡Sí, el trofeo del Mundial!

Bertoni es el nombre del pequeño taller italiano, que desde hace 50 años, fabrica la Copa del Mundo, el trofeo del Mundial FIFA.

Un negocio familiar fundado a principios del siglo XX y hoy, liderado por la cuarta generación. Situado en la zona industrial de Paderno Dugnano, una ciudad a las afueras de Milán, en el norte de Italia.

Tiene una docena de empleados y es una de las miles de pequeñas y medianas empresas que constituyen la columna vertebral de la economía italiana y contribuyen a hacer de ella una de las más prósperas del mundo.

Es donde se fabrica desde hace 50 años uno de los objetos más emblemáticos del planeta: el trofeo de la Copa del Mundo.

A principios de la década de 1970, tras la tercera victoria de Brasil en la Copa Jules Rimet, en Ciudad de México contra Italia, fue donde comenzó la historia de la copa más famosa.

Según el reglamento de la FIFA de la época, las tres victorias de 1958, 1962 y 1970 significaban que el trofeo Rimet debía ser llevado a casa por los brasileños sin devolverlo a la sede de la Federación Mundial de Fútbol en Zúrich, como sucedería normalmente.

Fue entonces cuando la FIFA reconoció la necesidad de diseñar y producir una nueva copa y convocó un concurso internacional al que se presentaron 53 trabajos de todo el mundo.

In 2022, FIFA invited fans to take part in an experiment to understand how the brain reacts to the FIFA World Cup™.



The results were clear, nothing conjures the happiness of football like the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rmwxnYVlJb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 15, 2022

Entre ellas había una diseñada por el escultor milanés Silvio Gazzaniga, director artístico de Bertoni, que sigue siendo muy apreciado hoy, seis años después de su muerte.

Valentina Losa, Directora General de Bertoni:

La idea de esta copa surgió del escultor milanés, Silvio Gazzaniga, y de mi abuelo, Eugenio Losa.

Inicialmente, el diseño representaba a dos porteros levantando las manos y sosteniendo un balón sobre sus cabezas. Tras varias discusiones, se cambió el boceto del trofeo y los dos porteros se sustituyeron por dos ángeles de la victoria. Y en lugar del balón, el mundo.

La obra de Gazzaniga y Bertoni fue seleccionada y Alemania Occidental fue la primera en recibir este trofeo en la Copa del Mundo de 1974.

En el interior del taller, los trabajadores se ocupan de la producción de la copa. Primero se cincela, se esmerila y se pule. Luego, pasando de manos de un trabajador a otro, se lava con bicarbonato sódico y se sumerge en diversas soluciones líquidas.

Por último, se barniza. La Copa del Mundo mide 38 centímetros de altura y pesa 6,2 kilogramos.

Sólo existe una copia original de la Copa del Mundo en poder de la FIFA. Se entrega al equipo ganador durante la ceremonia de premios tras la final Mundial. Está hecha de oro de 18 quilates y se devuelve a la FIFA, que a su vez la regresa a Bertoni para grabarla con el nombre del equipo ganador, mismo que recibe una réplica de la copa, no en oro, sino en latón dorado.

La Copa del Mundo de 2022 ya está en Qatar, junto con su réplica, lista para ser entregada al equipo que gane el torneo este 18 de diciembre.

Bertoni también produce la Copa de la UEFA, la Supercopa de la UEFA y el Trofeo de la Liga de Campeones -el de las orejas grandes-, los trabajadores ya están laborando en la producción del trofeo de la Copa del Mundo de 2026, que organizarán conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México. El anillo dorado situado en la base de la copa, entre discos de malaquita verde, lleva la inscripción: "Copa Mundial de la FIFA 2026".

