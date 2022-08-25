Exhiben el corazón embalsamado de rey Dom Pedro I en Brasil

Como parte de las celebraciones del aniversario 200 de la independencia de Brasil, el corazón embalsamado del monarca portugués Dom Pedro I se exhibe en la cancillería de Brasilia.

El rey Dom Pedro I fue quien declaró la independencia brasileña de Portugal para luego ser nombrado "emperador" de Brasil.

El hogar temporal del corazón embalsamado es el Palacio de Itamaraty, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y está bajo una fuerte guardia de seguridad.

El corazón embalsamado guardado en formaldehído en un frasco de vidrio dentro de una urna de oro llegó a Brasil el lunes 22 de agosto.

El corazón de Dom Pedro I había sido guardado en una iglesia en la ciudad portuguesa de Oporto desde su muerte en Portugal en 1834 y fue prestado por tres semanas a Brasil, donde será exhibido como parte de las celebraciones del aniversario de la independencia.

The heart of Portuguese Monarch Dom Pedro I is on display at the Itamaraty Palace in Brasilia, Brazil. pic.twitter.com/Bs5BIRhH65 — CBS News (@CBSNews) August 24, 2022

Corazón viajero

El corazón embalsamado del monarca portugués fue recibido con los honores militares de un jefe de estado en Brasilia el lunes 22 de agosto al inicio de las celebraciones del bicentenario de la Independencia.

El corazón embalsamado llegó al palacio presidencial guardado en formaldehído en un frasco de vidrio dentro de una urna de oro a bordo de un Rolls Royce abierto flanqueado por una escolta montada. Fue recibido por el presidente Jair Bolsonaro con un saludo de armas. Pasaron aviones de la Fuerza Aérea.

"Dos países, unidos por la historia, unidos por un corazón. 200 años de independencia. Por delante, una eternidad en libertad. ¡Dios, patria, familia!" dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en un breve discurso.

Brazil will display the urn containing the heart of Portuguese monarch Dom Pedro I, who declared Brazilian independence from Portugal 200 years ago https://t.co/yxac1DyK1E pic.twitter.com/BWylocP5N0 — Reuters (@Reuters) August 23, 2022

¿Quién fue el rey Dom Pedro I?

El rey Pedro declaró la independencia de Brasil en 1822 y fue coronado "emperador" de Brasil después de que su padre, el rey Joao VI, regresara a Portugal tras la restauración de las monarquías europeas tras la derrota de Napoleón.

Aunque Pedro regresó a Portugal nueve años después, su declaración de independencia el 7 de septiembre de 1822 es aclamada por los nacionalistas brasileños como el nacimiento de su país.

