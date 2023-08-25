“Las vamos a volver a utilizar": Claudia Sheinbaum pide retirar lonas y pintas a su favor previo a las encuestas

La aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes que retiren pintas y lonas a su favor, pues el próximo 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre se realizarán las encuestas por parte de la Comisión de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Hoy quiero pedirles un favor a todos nuestros simpatizantes que si nos ayudan a guardar sus lonas que pusieron para ayudarme a, si tienen en su casa una pinta, que la pinten de blanco, les voy a decir por qué razón, porque a partir de la próxima semana ya empiezan las encuestas", aseveró Sheinbaum.

¿Por qué Claudia Sheinbaum pidió que retiraran lonas y bardas de casas?

La exjefa de Gobierno de la capital explicó que, a partir de la próxima semana, se dará inicio a las encuestas y son alrededor de 10 mil casas que se buscará que participen, pero si "ven una lona que tiene, pues el apoyo, ahí en esa casa no van a encuestar, se van a ir a otra".

Un mensaje para todos nuestros simpatizantes del país con mucho amor. ❤️ pic.twitter.com/CK49xpsWQm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 25, 2023

Sin embargo, pidió a sus simpatizantes que las guarden, ya que probablemente las volverán a utilizar.

INE ordena a Claudia Sheinbaum a eliminar las bardas a su favor

El pasado 23 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó a Sheinbaum que retirara pintas a su favor en algunos puntos específicos; sin embargo, la morenista destacó que impugnaría la decisión pues no la compartía.

Las bardas pintadas a favor de las seis corcholatas aparecen cada vez más en la Ciudad de México, tal es el caso de la exjefa de Gobierno, pues tan solo en periférico se han denunciado la aparición de estas. Según la corcholata, no contrató directamente ni a través de alguna persona física o moral que se realizaran estas bardas.

La morenista tuvo que eliminar al menos 16 bardas con propaganda política a su favor en diversos puntos de la CDMX. La resolución del INE fue porque, se analizó que su contenido puede afectar los principios de la equidad en las próximas elecciones 2024.

¿Dónde terminará su recorrido Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum planea cerrar su recorrido por el país en Xalapa, Veracruz; sin embargo, habrá un precierre en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución a las 11:00 horas.

