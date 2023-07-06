Elecciones 2024: ¿Por qué le dicen corcholatas a los aspirantes de Morena?

En los últimos meses, una palabra se ha colocado como referente de la Cuarta Transformación, y es que con la mira puesta en la sucesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el 2024, el titular del Ejecutivo Federal ha impulsado a la población a conocer a los aspirantes de Morena como corcholatas, una palabra que ya es referente del movimiento de cara a las próximas elecciones.

A pesar de que ya es de conocimiento general que las corcholatas hacen referencia a los aspirantes de Morena para convertirse en candidata o candidato presidencial en el 2024, no todos conocen el origen de este término, su significado y cómo es que se acuñó a la política en México.

¿Por qué se les dice corcholatas a los aspirantes de Morena?

Primero que nada, el significado de corcholata hace referencia directa a la taparrosca de alguna bebida, la cual debe ser destapada para poder beberse. Su vínculo con la política es porque funge como analogía con el momento en que un funcionario es declarado como aspirante a un puesto político, en este caso, a la presidencia.

Al declarar sus intenciones como aspirante a gobernar el estado o el país, se "destapa" entre los otros funcionarios, como si se trataran de bebidas, y finalmente se convierte en una corcholata.

Las corcholatas de Morena para las elecciones de 2024: Ricardo Monreal, Fernández Noroña, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Manuel Velasco|Twitter

En la política, el primero en utilizar este término fue Leandro Rovirosa, exsecretario de Recursos Hidráulicos, de acuerdo con el propio presidente AMLO, quien de cara a las elecciones de 1976 reveló a los aspirantes a la presidencia, entre los que se encontraba José López Portillo.

"Cuando era presidente Luis Echeverría se acostumbraba que en su momento el presidente nombraba al sustituto. Supuestamente nadie se movía, había tapados y de repente el presidente decía: ‘Va a ser este secretario’", empezó a describir el presidente AMLO en una conferencia del 2022.

Fue durante una reunión entre López Portillo, entonces Secretario de Hacienda, y Raúl Castro, como represente de Cuba, donde Rovirosa nombró a Portillo como su "corcholata favorita", pues días antes él mismo había revelado oficialmente a seis aspirantes a la presidencia y le habían apodado el "destapador".

De esta manera surge en México el término de corcholata para referirse a los aspirantes a candidato presidencial, especialmente vinculado con el partido que está en el poder.

¿Quiénes son las corcholatas de Morena?

De cara a las elecciones de 2024, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsó un proceso interno para que se inscribieran las corcholatas aspirantes a coordinar los "Comités de Defensa de la Cuarta Transformación", de donde saldrá el candidato del partido:

