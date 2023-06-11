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Candidato presidencial se elegirá por medio de cinco encuestas: Consejo Nacional de Morena

Sigue el minuto a minuto en vivo de la reunión del Consejo Nacional de Morena para saber cómo se elegirá al candidato presidencial en las elecciones 2024.

Candidato presidencial se elegirá por medio de cinco encuestas: Consejo Nacional de Morena
|FIA

Escrito por: Irving Pineda, Agustín Rodríguez, Maxi Peláez, Laura Casillas, César Mendez, Roberto Domínguez, Gerardo Segura, Fernando Ramírez, América López

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el minuto a minuto en vivo de la conferencia de prensa del Consejo Nacional de Morena, donde se ofrecerá el método para elegir al o la candidata del partido guinda rumbo a las elecciones 2024 para la presidencia.

Minuto a minuto de la reunión del Consejo Nacional de Morena este domingo 11 de junio

17:13 HORAS
Marcelo Ebrard agradece el mensaje del expresidente de Uruguay, José Mujica.

17:00 HORAS
Por su parte, Fernandez Noroña se dijo satisfecho con la forma en que se elegirá al candidato: "Solo no me gustó que no haya debates", dijo tras su salida del recinto.

16:59 HORAS
Marcelo Ebrard confía en que existirá piso parejo en la contienda de corcholatas para las elecciones 2024; el canciller se retiró del hotel.

16:48 HORAS
Finaliza la conferencia del Consejo Nacional de Morena al grito de "¡Unidad, unidad!".

Corcholatas tendrán que dejar su cargo para poder participar en encuestas de Morena

16:39 HORAS
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, toma la palabra y explica que el Consejo tuvo unanimidad. Asimismo, señaló que deberán registrarse en el plazo del lunes 12 de junio y hasta el viernes 16; además de que deberán dejar su cargo.

Morena dará a conocer a candidato presidencial el 6 de septiembre

16:30 HORAS
El Consejo Nacional de Morena determinó que sería el 6 de septiembre cuando se dé a conocer quién es el candidato presidencial, esto a través de una conferencia de prensa donde estarán todos los aspirantes.

16:28 HORAS
Se estableció que el resultado de quien sea electo como candidato será inapelable. Además de que las corcholatas tendrán que enviar sus propuestas de casas encuestadoras, además de firmar el acuerdo máximo el 16 de junio.

Candidato presidencial de Morena se elegirá por encuesta nacional

16:20 HORAS
Morena elegirá por encuesta a un mínimo de cuatro y un máximo de seis aspirantes para las elecciones presidenciales.

“Se definirá por encuesta nacional a un mínimo de cuatro y máximo de 6. Es público y notorio que dejan perfilado en orden alfabético Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum”, dijo Alfonso Durazo.

Comienza conferencia del Consejo Nacional de Morena

16:15 HORAS
Conferencia del Consejo Nacional de Morena da inicio con Alfonso Durazo a la voz.

16:00 HORAS
Al salir del Consejo Nacional de Morena, Manuel Velasco se dijo conforme con los acuerdos.

15:50 HORAS
Ricardo Monreal compartió un video acerca del acuerdo de "unidad" que las corcholatas firmaron.

15:48 HORAS
El presidente López Obrador a través de una carta llamó a aspirantes presidenciales y consejeros de Morena a mantener la unidad. Asimismo, se habla de un acuerdo de unidad; Manuel Velasco menciona que ya se firmó.

15:45 HORAS
Durante la sesión privada, se les pidió a las corcholatas presidenciales mantener unidad en el partido. El secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, señaló a través de un tuit: "Honraremos la lucha que por décadas encabezó el Presidente López Obrador".

Piden a corcholatas presidenciales mantener unidad
Piden a corcholatas presidenciales mantener unidad
|Twitter @adan_augusto

Se prevé que a las 16:00 horas, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, explique los requisitos para ser el o la candidata presidencial.

Llega Marcelo Ebrard al Consejo Nacional de Morena

14:37 HORAS
Llega el canciller Marcelo Ebrard, una de las corcholatas más nombradas, entre gritos de "Presidente, presidente".

Llega la corcholata, Adán Augusto Hernández

14:28 HORAS
Llega la corcholata, Adán Augusto Hernández, secretario de Gobernación. "Vamos a esperar la decisión del consejo, si el consejo decide que quienes tengan la intención de participar en el proceso de selección del presidente o presidenta, coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la cuarta transformación debe de renunciar, pues yo renunciaría", dijo Adán Augusto al llegar.

Llega Claudia Sheinbaum al Consejo Nacional de Morena

14:10 HORAS
Arriba la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, seguidores del canciller le reclaman "piso parejo". Cabe destacar que Sheinbaum Pardo es consejera del partido guinda.

Serán cinco encuestas para elegir a candidato presidencial de Morena

14:05 HORAS
Llega el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

13:50 HORAS
Serán cinco encuestas para elegir a candidato presidencial de Morena. Encuestadoras privadas serán elegidas por sorteo propuesto por aspirantes presidenciables.

Arriba el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado

13:46 HORAS
Mario Delgado asegura que el día de hoy habrá una "sorpresa" en el Consejo Nacional de Morena que va en el sentido de que se refrendará la unidad de este partido para que continúe la Cuarta Transformación.

Fernandez Noroña llega al Consejo Nacional de Morena

13:44 HORAS
Llega la tercera corcholata al Consejo Nacional de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

13:39 HORAS
Marcelo Ebrard manda agradecimientos tras las llamadas que recibió de otros países para felicitarlo por su nueva aspiración política: "Hasta pronto amigos. Mi gratitud y mejores deseos para ustedes también".

Manuel Velasco llega al Consejo Nacional de Morena

13:38 HORAS
Llega la segunda corcholata, Manuel Velasco Coello, al Consejo Nacional de Morena.

13:27 HORAS
Se arma la guerra de porras en avenida Revolución.

13:17 HORAS
Los consejeros no se ponen de acuerdo para elegir la forma en la que se realizará la encueste interna de Morena; hay quienes proponen que sea por medio de una tómbola.

13:15 HORAS
Adán Augusto López compartió fotografías acerca de la marcha hoy junto al gobernador de Nayarit, Miguel Navarro.

13:11 HORAS
Arriban simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard.

13:04 HORAS
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se pronunció porque haya equidad en la contienda por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República

Ricardo Monreal llega a Consejo Nacional de Morena

13:01 HORAS
Al grito de "unidad", el senador Ricardo Monreal llega a pie acompañado de una batucada, siendo la primera corcholata en arribar al recinto. "(...) Estamos dispuestos a acatar las reglas y normas que hoy se aprueben establezcan. Convoco a la unidad y que todos tenemos que salir de este proceso interno muy unidos", dijo.

12:53 HORAS
Ricardo Monreal menciona que iniciará el recorrido por todo el país: "Sé que con su apoyo triunfaremos".

12:52 HORAS
Llega al Consejo Nacional de Morena el gobernador de Zacatecas, David Monreal y pide a los gobernadores evitar la participación activa, ya que es un proceso interno.

12:47 HORAS
"Estoy seguro de que las reglas se van a cumplir", expresó Bernardo Batiz.

12:36 HORAS
Alfonso Durazo redactó un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Hoy es un día clave para nuestro movimiento, estamos a poco de iniciar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA. Una fecha que marcará un precedente en la historia de nuestro país como ejemplo de unidad y transparencia(...)".

12:12 HORAS
Llega el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo.

12:10 HORAS
Una de las corcholatas más reconocidas, Marcelo Ebrard, compartió una fotografía abrazando al hermano del presidente López Obrador.

11:57 HORAS
Retiran algunas de las mantas de apoyo a Claudia Sheinbaum para avanzar en negociaciones del Consejo Nacional de Morena.

Venden mercancía de Morena afuera del recinto donde se llevará a cabo la reunión

11:20 HORAS
Desde gorras con la leyenda "AMLO", hasta peluches del presidente y sudaderas de color guinda se encuentran a la venta afuera del hotel donde se llevará a cabo la reunión. Los precios son de aproximadamente 250 pesos.

11:10 HORAS
A partir de este lunes 12 de junio, los gobierno emanados del partido guinda deberán evitar hablar sobre su corcholata favorita para ocupar la candidatura presidencial de Morena, esta medida también aplicará para el presidente López Obrador, así lo confirmó el consejero Mauricio Soto.

10:43 HORAS
Algunos de los consejeros Nacionales de Morena expresaron quién es su corcholata favorita, esto a través de una pulsera emblemática con el nombre de los seis aspirantes.

10:19 HORAS
La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reitera que hoy es un día sumamente importante para la historia del movimiento de la Cuarta Transformación.

10:00 HORAS
El Consejo Nacional de Morena se encuentra en un hotel ubicado en el Centro Histórico.

¿Cómo se elegirá al candidato? Últimas noticias del Consejo Nacional de Morena en vivo
Hotel donde se reúne el Consejo Nacional de Morena|FIA

Lista de las ‘corcholatas’ invitadas al Consejo Nacional de Morena

Las principales corcholatas del presidente AMLO son cuatro; sin embargo, hay más que entran en el proceso interno de Morena, los cuales también serían nombrados de esta manera:

  • Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la capital.
  • Marcelo Ebrard, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores (SRE).
  • Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.
  • Manuel Velasco, exsenador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
  • Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT).
  • Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda en el Senado de la República.

¿A qué hora es el Consejo Nacional de Morena?

El Consejo Nacional de Morena se reunirá este domingo 11 de junio en el hotel City Marriott, ubicado en Reforma, a partir de las 11:00 horas de la mañana y aproximadamente a las 16:00 horas darán a conocer cómo se elegirá al candidato para las elecciones 2024.

¿Qué hace el Consejo Estatal de Morena?

Entre las funciones principales del Consejo Nacional de Morena está evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, críticas y propuestas de plan de acción para los periodos electorales siguientes.

Este 11 de junio se determinarán las reglas del "juego" para los aspirantes presidenciales.

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