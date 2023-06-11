Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el minuto a minuto en vivo de la conferencia de prensa del Consejo Nacional de Morena, donde se ofrecerá el método para elegir al o la candidata del partido guinda rumbo a las elecciones 2024 para la presidencia.

Minuto a minuto de la reunión del Consejo Nacional de Morena este domingo 11 de junio

17:13 HORAS

Marcelo Ebrard agradece el mensaje del expresidente de Uruguay, José Mujica.

Agradezco profundamente el mensaje del entrañable José Mujica !Abrazo al Sur!! pic.twitter.com/Uvhjd9MSyI — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 11, 2023

17:00 HORAS

Por su parte, Fernandez Noroña se dijo satisfecho con la forma en que se elegirá al candidato: "Solo no me gustó que no haya debates", dijo tras su salida del recinto.

16:59 HORAS

Marcelo Ebrard confía en que existirá piso parejo en la contienda de corcholatas para las elecciones 2024; el canciller se retiró del hotel.

16:48 HORAS

Finaliza la conferencia del Consejo Nacional de Morena al grito de "¡Unidad, unidad!".

Corcholatas tendrán que dejar su cargo para poder participar en encuestas de Morena

16:39 HORAS

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, toma la palabra y explica que el Consejo tuvo unanimidad. Asimismo, señaló que deberán registrarse en el plazo del lunes 12 de junio y hasta el viernes 16; además de que deberán dejar su cargo.

Morena dará a conocer a candidato presidencial el 6 de septiembre

16:30 HORAS

El Consejo Nacional de Morena determinó que sería el 6 de septiembre cuando se dé a conocer quién es el candidato presidencial, esto a través de una conferencia de prensa donde estarán todos los aspirantes.

16:28 HORAS

Se estableció que el resultado de quien sea electo como candidato será inapelable. Además de que las corcholatas tendrán que enviar sus propuestas de casas encuestadoras, además de firmar el acuerdo máximo el 16 de junio.

Candidato presidencial de Morena se elegirá por encuesta nacional

16:20 HORAS

Morena elegirá por encuesta a un mínimo de cuatro y un máximo de seis aspirantes para las elecciones presidenciales.

“Se definirá por encuesta nacional a un mínimo de cuatro y máximo de 6. Es público y notorio que dejan perfilado en orden alfabético Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum”, dijo Alfonso Durazo.

Comienza conferencia del Consejo Nacional de Morena

16:15 HORAS

Conferencia del Consejo Nacional de Morena da inicio con Alfonso Durazo a la voz.

16:00 HORAS

Al salir del Consejo Nacional de Morena, Manuel Velasco se dijo conforme con los acuerdos.

Al salir del Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx, @VelascoM_ se dijo conforme con los acuerdos.



Reiteró que lo importante es mantener la unidad y dijo que una vez que se conozcan las fechas de registro, platicará con su equipo para contender.#RumboElecciones2024 pic.twitter.com/pM9GTILVYx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

15:50 HORAS

Ricardo Monreal compartió un video acerca del acuerdo de "unidad" que las corcholatas firmaron.

15:48 HORAS

El presidente López Obrador a través de una carta llamó a aspirantes presidenciales y consejeros de Morena a mantener la unidad. Asimismo, se habla de un acuerdo de unidad; Manuel Velasco menciona que ya se firmó.

Al iniciar el Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx, el canciller @m_ebrard advirtió que en el proceso de elección del candidato presidencial del partido no se deben meter los gobernadores.



Además, pidieron a 'Corcholatas' mantener unidad.#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/fkTbRMMyP8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

15:45 HORAS

Durante la sesión privada, se les pidió a las corcholatas presidenciales mantener unidad en el partido. El secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, señaló a través de un tuit: "Honraremos la lucha que por décadas encabezó el Presidente López Obrador".

Piden a corcholatas presidenciales mantener unidad

|Twitter @adan_augusto

Se prevé que a las 16:00 horas, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, explique los requisitos para ser el o la candidata presidencial.

¡ASÍ LLEGARON LAS 'CORCHOLATAS'!



Los aspirantes de @PartidoMorenaMx a la candidatura a la presidencia, llegaron al Consejo Nacional de dicho partido.



Entre porras y algunos reclamos, @RicardoMonrealA, @Claudiashein, @adan_augusto y @m_ebrard hicieron su arribo a la sede. pic.twitter.com/CP8R8xdfdv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Llega Marcelo Ebrard al Consejo Nacional de Morena

14:37 HORAS

Llega el canciller Marcelo Ebrard, una de las corcholatas más nombradas, entre gritos de "Presidente, presidente".

🚨#ÚLTIMAHORA | El canciller @m_ebrard hace su arribo a la sede del Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx



Es recibido al grito de "Presidente"#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/YxaY4JBili — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Llega la corcholata, Adán Augusto Hernández

14:28 HORAS

Llega la corcholata, Adán Augusto Hernández, secretario de Gobernación. "Vamos a esperar la decisión del consejo, si el consejo decide que quienes tengan la intención de participar en el proceso de selección del presidente o presidenta, coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la cuarta transformación debe de renunciar, pues yo renunciaría", dijo Adán Augusto al llegar.

#ÚLTIMAHORA | El secretario de Gobernación, @adan_augusto, quien es otra de las 'Corcholatas', llegó al Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/GweGhv4ovQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Llega Claudia Sheinbaum al Consejo Nacional de Morena

14:10 HORAS

Arriba la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, seguidores del canciller le reclaman "piso parejo". Cabe destacar que Sheinbaum Pardo es consejera del partido guinda.

Serán cinco encuestas para elegir a candidato presidencial de Morena

14:05 HORAS

Llega el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Llega @salomonj, gobernador de #Oaxaca, al Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx



Hace un llamado a que lo que se resuelva sea en unidad por el bien del partido y la #4T pic.twitter.com/ClNGjFFT68 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

13:50 HORAS

Serán cinco encuestas para elegir a candidato presidencial de Morena. Encuestadoras privadas serán elegidas por sorteo propuesto por aspirantes presidenciables.

Arriba el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado

13:46 HORAS

Mario Delgado asegura que el día de hoy habrá una "sorpresa" en el Consejo Nacional de Morena que va en el sentido de que se refrendará la unidad de este partido para que continúe la Cuarta Transformación.

Fernandez Noroña llega al Consejo Nacional de Morena

13:44 HORAS

Llega la tercera corcholata al Consejo Nacional de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

¡Llegó la tercera 'Corcholata'!



A su llegada al Consejo Nacional de #Morena, el diputado Gerardo Fernandez Noroña aseguró que van con unidad.



Pide que haya debates, una sola pregunta en una encuesta y que aparezca como #Norona #Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/QGflB86NgN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

13:39 HORAS

Marcelo Ebrard manda agradecimientos tras las llamadas que recibió de otros países para felicitarlo por su nueva aspiración política: "Hasta pronto amigos. Mi gratitud y mejores deseos para ustedes también".

Manuel Velasco llega al Consejo Nacional de Morena

13:38 HORAS

Llega la segunda corcholata, Manuel Velasco Coello, al Consejo Nacional de Morena.

13:27 HORAS

Se arma la guerra de porras en avenida Revolución.

¡Se armó la guerra de porras en avenida Revolución!



De un lado, los simpatizantes del canciller @m_ebrard gritan: “es un honor estar con el mejor”.



Mientras que seguidores de @RicardoMonrealA gritan: “es un honor estar con el doctor”.#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/CipzHfBnKG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

13:17 HORAS

Los consejeros no se ponen de acuerdo para elegir la forma en la que se realizará la encueste interna de Morena; hay quienes proponen que sea por medio de una tómbola.

Los consejeros no se ponen de acuerdo para elegir la forma en la que se realizará la encuesta dentro de #Morena para elegir al candidato presidencial de cara a las #Elecciones2024



Con información de @IrvingPineda pic.twitter.com/tBdSGsSy4t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

13:15 HORAS

Adán Augusto López compartió fotografías acerca de la marcha hoy junto al gobernador de Nayarit, Miguel Navarro.

13:11 HORAS

Arriban simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard.

Al Consejo Nacional de #Morena llegan los simpatizantes del canciller @m_ebrard



“Andrés escucha, Marcelo está en la lucha”. pic.twitter.com/tmjvuYpeUC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

13:04 HORAS

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se pronunció porque haya equidad en la contienda por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República

Ricardo Monreal llega a Consejo Nacional de Morena

13:01 HORAS

Al grito de "unidad", el senador Ricardo Monreal llega a pie acompañado de una batucada, siendo la primera corcholata en arribar al recinto. "(...) Estamos dispuestos a acatar las reglas y normas que hoy se aprueben establezcan. Convoco a la unidad y que todos tenemos que salir de este proceso interno muy unidos", dijo.

¡Llegó la primera 'Corcholata'!



Al grito de "aquí pal' real, todos con Monreal", llega acompañado de una batucada el senador @RicardoMonrealA al Consejo Nacional de #Morena pic.twitter.com/KQGVZLcHMI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

12:53 HORAS

Ricardo Monreal menciona que iniciará el recorrido por todo el país: "Sé que con su apoyo triunfaremos".

Agradezco el cálido recibimiento en Los Mochis, Sinaloa. Iniciaré mi recorrido por todo el país, acompañado del pueblo, con un proyecto de nación que profundice y dé continuidad a la Cuarta Transformación iniciada por el presidente @lopezobrador_. Sé que con su apoyo triunfaremos pic.twitter.com/OopsjMA5Pm — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 11, 2023

12:52 HORAS

Llega al Consejo Nacional de Morena el gobernador de Zacatecas, David Monreal y pide a los gobernadores evitar la participación activa, ya que es un proceso interno.

12:47 HORAS

"Estoy seguro de que las reglas se van a cumplir", expresó Bernardo Batiz.

12:36 HORAS

Alfonso Durazo redactó un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Hoy es un día clave para nuestro movimiento, estamos a poco de iniciar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA. Una fecha que marcará un precedente en la historia de nuestro país como ejemplo de unidad y transparencia(...)".

12:12 HORAS

Llega el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo.

#RumboaElecciones2024| Llega al hotel donde se llevará a cabo la reunión Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx. pic.twitter.com/6EVPDcFrdZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

12:10 HORAS

Una de las corcholatas más reconocidas, Marcelo Ebrard, compartió una fotografía abrazando al hermano del presidente López Obrador.

Con Pío López Obrador en Chiapas pic.twitter.com/0J5Hee5KWO — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 11, 2023

11:57 HORAS

Retiran algunas de las mantas de apoyo a Claudia Sheinbaum para avanzar en negociaciones del Consejo Nacional de Morena.

¡No duraron nada puestas! Integrantes del Consejo de #Morena, pidieron a simpatizantes retirar mantas en apoyo a @Claudiashein.#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/4ht6tFfhOh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Venden mercancía de Morena afuera del recinto donde se llevará a cabo la reunión

11:20 HORAS

Desde gorras con la leyenda "AMLO", hasta peluches del presidente y sudaderas de color guinda se encuentran a la venta afuera del hotel donde se llevará a cabo la reunión. Los precios son de aproximadamente 250 pesos.

Comerciantes aprovechan la fiebre #morenista e instalan vendimia afuera de donde se realiza el Consejo Nacional de #Morena. Hay diversos souvenirs: gorras, plumas, playeras, chalecos e incluso peluches con la imagen del presidente #AMLO https://t.co/PiaBdexSPq pic.twitter.com/W1cEGJdLwx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

11:10 HORAS

A partir de este lunes 12 de junio, los gobierno emanados del partido guinda deberán evitar hablar sobre su corcholata favorita para ocupar la candidatura presidencial de Morena, esta medida también aplicará para el presidente López Obrador, así lo confirmó el consejero Mauricio Soto.

UN CANDADITO, LES VAN A PONER 🎶🤐



Un candado en la boca les pondrán a quienes pertenecen a gobiernos emanados de @PartidoMorenaMx para que ya no hablen de su 'corcholata' favorita desde este lunes.



La medida incluye hasta el presidente, así lo explicó Mario Soto, militante… pic.twitter.com/4mt86BEyZr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

10:43 HORAS

Algunos de los consejeros Nacionales de Morena expresaron quién es su corcholata favorita, esto a través de una pulsera emblemática con el nombre de los seis aspirantes.

#Elecciones2024MX | A cada uno de los 364 consejero de #Morena le 'late su corazoncito' por una de las cuatro corcholatas... ¡Y algunos plasmaron el nombre de su favorito en pulseras!



En este caso, es el de @adan_augusto. pic.twitter.com/tYYdkeOeKF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

10:19 HORAS

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reitera que hoy es un día sumamente importante para la historia del movimiento de la Cuarta Transformación.

Hoy es un día muy importante para la historia de nuestro movimiento y de nuestro país. Todas y todos debemos mirar siempre por el pueblo de México y su bienestar, por la justicia, la democracia y la soberanía de nuestra gran Nación. Eso está por encima de todo. Por eso llamo a… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2023

10:00 HORAS

El Consejo Nacional de Morena se encuentra en un hotel ubicado en el Centro Histórico.

Hotel donde se reúne el Consejo Nacional de Morena|FIA

Lista de las ‘corcholatas’ invitadas al Consejo Nacional de Morena

Las principales corcholatas del presidente AMLO son cuatro; sin embargo, hay más que entran en el proceso interno de Morena, los cuales también serían nombrados de esta manera:



¿A qué hora es el Consejo Nacional de Morena?

El Consejo Nacional de Morena se reunirá este domingo 11 de junio en el hotel City Marriott, ubicado en Reforma, a partir de las 11:00 horas de la mañana y aproximadamente a las 16:00 horas darán a conocer cómo se elegirá al candidato para las elecciones 2024.

¿Qué hace el Consejo Estatal de Morena?

Entre las funciones principales del Consejo Nacional de Morena está evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, críticas y propuestas de plan de acción para los periodos electorales siguientes.

Este 11 de junio se determinarán las reglas del "juego" para los aspirantes presidenciales.