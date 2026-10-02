Corea del Norte lanza misil entre Japón y Corea del Sur
Corea del Norte lanzó lo que podría ser un misil balístico en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón.
De acuerdo al Ministerio de Defensa/Fuerzas de Autodefensa de Japón, Corea del Norte lanzó lo que podría ser un misil balístico en el Mar del Este, ubicado entre Japón y Corea del Sur.
It is estimated that the object had already fallen. https://t.co/cRk1umDLT2— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) October 2, 2026
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