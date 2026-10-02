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Corea del Norte lanza misil entre Japón y Corea del Sur

Corea del Norte lanzó lo que podría ser un misil balístico en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón.

Reportan lanzamiento de misil de Corea del Norte en el Mar del Este
Reportan lanzamiento de misil de Corea del Norte en el Mar del Este|Reuters

Escrito por: Eder Martínez

De acuerdo al Ministerio de Defensa/Fuerzas de Autodefensa de Japón, Corea del Norte lanzó lo que podría ser un misil balístico en el Mar del Este, ubicado entre Japón y Corea del Sur.

Información en desarrollo…