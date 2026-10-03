“Defenderemos a nuestros aliados": EU reacciona tras el lanzamiento del misil de Corea del Norte

Autoridades de Japón y Corea del Sur reportaron que Corea del Norte lanzó un misil balístico en el mar que se ubica entre las tres naciones.

Ante la noticia proveniente de Asia, Estados Unidos publicó un comunicado para informar que está al tanto de la situación, aclarando que por ahora no hay una amenaza para su territorio, además de reafirmar la defensa de sus aliados en la región.

¿Qué dijo Estados Unidos del misil que lanzó Corea del Norte?

Estados Unidos, a través del Comando del Pacífico, expresó que está enterado del lanzamiento, dejando en claro que sigue en pie su compromiso para defender a sus países aliados en la región.

“La República Popular Democrática de Corea lanzó un misil balístico el 3 de octubre de 2026 (hora de Corea). Estamos al tanto del lanzamiento y mantenemos una estrecha comunicación con nuestros aliados y socios”, indicó el Comando del Pacífico en su cuenta de X.

U.S. Pacific Command Statement on DPRK Missile Launch



The Democratic People’s Republic of Korea launched one ballistic missile on October 03, 2026 (KST). We are aware of the missile launch and are consulting closely with our allies and partners. Based on current assessments,… pic.twitter.com/ety9rVAtSV — U.S. Pacific Command (@USPACOM) October 3, 2026

“Según las evaluaciones actuales, este incidente no representa una amenaza inmediata para el personal ni el territorio de EE. UU., ni para nuestros aliados. Estados Unidos mantiene su compromiso en defender nuestro territorio y defenderemos a nuestros aliados en la región”, agregó.

¿Dónde impactó el misil de Corea del Norte?

Autoridades de Japón reportan que el misil balístico de Corea del Norte impactó en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón, una región ubicada entre Corea del Sur y Japón.

"Corea del Norte ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico. El Ministerio de Defensa de Japón y las Fuerzas de Autodefensa de Japón proporcionarán actualizaciones tan pronto como se disponga de más información", informó el Ministerio de Defensa y Fuerzas de Autodefensa de Japón.

Además, el Estado Mayor Conjunto de Seúl confirmó que habría sido disparado desde la región de Wonsan, en Corea del Norte.

"Nuestras fuerzas armadas detectaron un misil balístico lanzado desde la región de Wonsan, en Corea del Norte, en dirección al mar del Este", comunicaron.

