Corea del Norte lanza misil balístico de prueba al mar

Corea del Sur y Japón acusan a Corea del Norte de lanzar un misil balístico hacia el mar, frente a sus costas. El acto ocurre una semana después de que la ciudad norcoreana Pyongyang prometiera desarrollar sus fuerzas nucleares “lo más rápido posible”.

Autoridades japonesas estiman que el misil balístico voló a una altura máxima de 800 kilómetros y recorrió una distancia de 500 kilómetros, posteriormente cayó en el mar, cerca a una zona exclusiva de Japón.

El lanzamiento del misil balístico de Corea del Norte es la decimocuarta prueba de armas del país asiático en este año, mientras que en 2020 realizó cuatro pruebas y en 2021, ocho.

La última prueba de Corea del Norte se realizó el pasado 16 de abril, donde mostró el poder de una nueva arma guiada táctica destinada a aumentar las capacidades nucleares.

|Reuters

Y días después, en el desfile militar del 25 de abril, el presidente Kim Jong-Un prometió acelerar el desarrollo de armas nucleares.

Japón y Corea condenan lanzamiento de misil de Corea del Norte

El Ministerio de Defensa de Japón condena enérgicamente a Corea del Norte por el lanzamiento de un misil balístico, por lo que el ministro de Defensa, Nobuo Kishi, asegura que "el lanzamiento se produce cuando la comunidad internacional responde a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y eso es absolutamente inaceptable".

También añade que dichas acciones por parte de Corea del Norte “violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y condenamos enérgicamente estas acciones”.

Mientras tanto, Won In-Choul, presidente del JCS, informan que tras el lanzamiento del misil balístico se reunieron con los comandantes de fuerzas combinadas con Estados Unidos (EU) para reafirmar sus esfuerzos y garantizar una postura de defensa.

“Nuestro Ejército mantiene una posible postura de preparación total para rastrear y monitorear los movimientos relacionados para posibles lanzamientos adicionales”.

El JCS de Corea del Sur dijo que había detectado el lanzamiento alrededor del mediodía en el área Sunan de Pyongyang, donde se encuentra un aeropuerto internacional y desde el cual Corea del Norte dijo que disparó su mayor misil balístico intercontinental (ICBM), el Hwasong-17, en marzo. 24