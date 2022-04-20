Rusia prueba Sarmat, su nuevo misil balístico intercontinental
Rusia efectuó un lanzamiento de prueba del Sarmat, su nuevo misil balístico intercontinental. Alcanzó sus objetivos en la península de Kamchatka.
Rusia realizó un lanzamiento de prueba del Sarmat, su nuevo misil balístico intercontinental. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apareció en televisión mientras era informado por militares acerca de que Sarmat había sido lanzado con éxito desde Plesetsk, en el noroeste del país.
Sarmat, el misil balístico intercontinental de Rusia es considerada un arma estratégica que según el presidente Vladimir Putin, "no tiene análogos en el mundo y no los tendrá durante mucho tiempo", además de que "brindará motivos para reflexionar a quienes intentan amenazar a su país".
Rusia efectuó un lanzamiento de prueba del #Sarmat, 🚀su nuevo #misil balístico intercontinental 🌍.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2022
Arma estratégica que, según el presidente Vladimir #Putin, brindará motivos para reflexionar a quienes intentan amenazar a su país🇷🇺. pic.twitter.com/yjjWGyickm
Misil Sarmat de Rusia podría destruir un área del tamaño de Texas
Moscú señaló que su nuevo misil balístico intercontinental tiene un alcance de 10 mil kilómetros y es capaz de destruir un área del tamaño de Texas, además de que tiene la capacidad de transportar una carga útil de hasta 15 ojivas nucleares. El nuevo misil balístico intercontinental de Rusia alcanzó sus objetivos en la península de Kamchatka.
Sarmat, el nuevo misil balístico intercontinental de Rusia, fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk, alcanzó su objetivo a 6 mil kilómetros de distancia en el polígono de Kura, en la península de Kamchatka en el Extremo Oriente ruso.
“Cuanto más difícil es la misión de combate para nuestros combatientes, más violentos son sus ataques y más reflexivas las acciones”. Ramzán Kadýrov#Azov #Azovstal #Mariupol #Kadyrov #UkraineRussiaWar #Ukraine️ pic.twitter.com/dgkUx6yRJr— Níkolas Stolpkin (@NStolpkin) April 19, 2022
Prueba del Sarmat: advertencia de Rusia en plena operación militar en Ucrania
El misil balístico intercontinental cuenta con la capacidad de impactar tanto en Estados Unidos como en cualquier capital europea y conforme al presidente ruso Vladimir Putin, "hará que se lo piensen dos veces quienes amenazan a nuestro país con su retórica desenfrenada y agresiva".
La prueba del Sarmat, el misil balístico intercontinental de Rusia, sirve como una "advertencia para el mundo" en plena operación militar especial de Rusia en Ucrania. Sarmat llega en un momento de extrema tensión geopolítica debido al actual conflicto entre Rusia y Ucrania.
Unmatched in the world 🌎 🌍🇷🇺#Sarmat intercontinental ballistic missile#RussianFederation— Sudhanshu Satghare 🇮🇳 (@sudhanshu7908) April 20, 2022
Congratulations @KremlinRussia_E @mod_russia @PawarTheNomad sir what is your opinion on this #RussiaUkraineWar #RussianArmy #Ukraina #NATO #EuropeanUnion #WW3 pic.twitter.com/3EvnBFMh0S
¿Qué alcance tiene un misil intercontinental?
Un misil balístico intercontinental o ICBM es un misil de largo alcance, más de 5 mil 500 kilómetros. Un misil balístico intercontinental es mucho más rápido que un misil convencional y utiliza una trayectoria balística que implica un importante ascenso y descenso, incluyendo trayectorias suborbitales y parcialmente orbitales.
Lanzamiento del Misil Sarmat de base fija !!! pic.twitter.com/qKVp8841X3— " Givi "One life live it . (@txispyonelife) April 20, 2022