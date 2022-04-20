Rusia prueba Sarmat, su nuevo misil balístico intercontinental

Rusia realizó un lanzamiento de prueba del Sarmat, su nuevo misil balístico intercontinental. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apareció en televisión mientras era informado por militares acerca de que Sarmat había sido lanzado con éxito desde Plesetsk, en el noroeste del país.

Sarmat, el misil balístico intercontinental de Rusia es considerada un arma estratégica que según el presidente Vladimir Putin, "no tiene análogos en el mundo y no los tendrá durante mucho tiempo", además de que "brindará motivos para reflexionar a quienes intentan amenazar a su país".

Rusia efectuó un lanzamiento de prueba del #Sarmat, 🚀su nuevo #misil balístico intercontinental 🌍.



Arma estratégica que, según el presidente Vladimir #Putin, brindará motivos para reflexionar a quienes intentan amenazar a su país🇷🇺. pic.twitter.com/yjjWGyickm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2022

Misil Sarmat de Rusia podría destruir un área del tamaño de Texas

Moscú señaló que su nuevo misil balístico intercontinental tiene un alcance de 10 mil kilómetros y es capaz de destruir un área del tamaño de Texas, además de que tiene la capacidad de transportar una carga útil de hasta 15 ojivas nucleares. El nuevo misil balístico intercontinental de Rusia alcanzó sus objetivos en la península de Kamchatka.

Sarmat, el nuevo misil balístico intercontinental de Rusia, fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk, alcanzó su objetivo a 6 mil kilómetros de distancia en el polígono de Kura, en la península de Kamchatka en el Extremo Oriente ruso.

Prueba del Sarmat: advertencia de Rusia en plena operación militar en Ucrania

El misil balístico intercontinental cuenta con la capacidad de impactar tanto en Estados Unidos como en cualquier capital europea y conforme al presidente ruso Vladimir Putin, "hará que se lo piensen dos veces quienes amenazan a nuestro país con su retórica desenfrenada y agresiva".

La prueba del Sarmat, el misil balístico intercontinental de Rusia, sirve como una "advertencia para el mundo" en plena operación militar especial de Rusia en Ucrania. Sarmat llega en un momento de extrema tensión geopolítica debido al actual conflicto entre Rusia y Ucrania.

¿Qué alcance tiene un misil intercontinental?

Un misil balístico intercontinental o ICBM es un misil de largo alcance, más de 5 mil 500 kilómetros. Un misil balístico intercontinental es mucho más rápido que un misil convencional y utiliza una trayectoria balística que implica un importante ascenso y descenso, incluyendo trayectorias suborbitales y parcialmente orbitales.