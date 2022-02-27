Dispara misil balístico por primera vez, luego de un mes

"Nuestro ejército detectó un misil balístico lanzado por Corea del Norte desde alrededor del área de Sunan en Pyongyang hacia el Mar del Este," señaló Kim Joon-Rak, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

A lo que autoridades japonesas agregaron que, "el misil pudo haber volado a una altura de unos 600 kilómetros, a un alcance de 300 kilómetros y cayó alrededor de la zona costera oriental de Corea del Norte, indicó Nobuo Kishi, Ministro de Defensa de Japón.

Sería la primera prueba de un misil balístico realizada en un mes, luego de que Corea del Norte hiciera numerosos lanzamientos durante el mes pasado, de hecho el último fue el 30 de enero .

"Corea del Norte continúa desarrollando rápidamente misiles balísticos. Han habido lanzamientos frecuentes desde principios de año y los lanzamientos continuos utilizan nuevos métodos," indicó Nobuo Kishi, Ministro de Defensa de Japón.

Este último lanzamiento de lo que podría ser un misil balístico se realizó dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Corea del Sur, que se llevarán a cabo el 9 de marzo.

Crece el temor en países vecinos

Japón y de Corea del Sur temen que Corea del Norte continúe con el desarrollo de algún misil balístico cuando la atención de la comunidad internacional está enfocada en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Nos gustaría abstenernos de determinar cuáles son los motivos de Corea del Norte, pero si están aprovechando una situación en la que la comunidad internacional está respondiendo a la invasión rusa de Ucrania, es algo que no podemos tolerar", enfatizó, Kishi.

Trabajo en conjunto con Estados Unidos

Ante la acción realizada por Corea del Norte, relacionada con el lanzamiento del misil balístico, "las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos están realizando un análisis detallado," dijo Kim Joon-Rak, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

Lo hacen en conjunto con Estados Unidos, con el fin de "garantizar una sólida preparación de defensa", comentó, Kim Joon-Rak y, "nuestro ejército está rastreando y monitoreando los movimientos relacionados para posibles lanzamientos adicionales y manteniendo una postura de preparación, " agregó el funcionario surcoreano.

El lanzamiento de algún misil balístico hecho por es un acto prohibido por Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha impuesto sanciones al gobiero norcoreano por sus programas de misiles y armas nucleares.

