Corea del Norte prueba otro misil balístico; amenaza poderío nuclear

El último video de Corea del Norte del lanzamiento de un misil balístico es una demostración de fuerza tanto en términos militares como de la dinastía gobernante del país, dijeron expertos.

Pyongyang lanzó su misil balístico Hwasong-17 el viernes 18 de noviembre provocando la condena de todo el mundo y especialmente de los líderes mundiales reunidos en Bangkok para una cumbre económica regional.

Yang Moo-jin, de la Universidad de Estudios de Corea del Norte, dijo que el lanzamiento del viernes compensó el fracaso del 3 de noviembre y para mostrar que la tecnología del Norte está mejorando.

Yang Moo-jin / Universidad de Estudios de Corea del Norte:

También en términos de estrategia militar, se pretendía demostrar que irían con acciones reales, en lugar de palabras vacías, cuando se trata de la postura de disuasión extendida de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón”.

KCNA informó que Kim dijo que las amenazas de Estados Unidos y sus aliados que siguen una política hostil llevaron a su país a "acelerar sustancialmente el refuerzo de su abrumadora disuasión nuclear". Yang dijo que es probable que Kim mantenga su retórica.

As North Korea fired its largest ballistic missile on Friday, the country’s leader, Kim Jong-un, appeared at the launch with a girl who had never been publicly seen before. State media confirmed that she is Kim's daughter, who is thought to be named Ju-ae. https://t.co/Jir8sxxc1z pic.twitter.com/ANDsr1quWZ — The New York Times (@nytimes) November 19, 2022

Kim Jong Un prueba nuevo misil y al mismo tiempo presenta a su hija

En el video de lanzamiento fuertemente producido con música dramática y efectos de video, el líder Kim Jong Un también apareció con su hija. Fotografías fijas lo mostraban de la mano con su hija no identificada supervisando el lanzamiento y luego celebrando con su esposa y hermana, así como con funcionarios.

"Al mostrar un tiempo de calidad con su hija, parecía que quería mostrar a su familia como una familia buena y estable y mostrarse como un líder para la gente normal. Luego, al mismo tiempo, también la presentó como miembro de 'Linaje de sangre Paektu' que no puede ser reemplazado por otros. Todo eso se calculó en estas escenas", dijo Yang.

El monte Paektu es donde se cree que nació el padre de Kim. La montaña tiene un importante significado mitológico, cultural y nacionalista para los norcoreanos y es donde la familia gobernante reclama sus raíces.

Su inesperada presencia también se ajusta a la tendencia de Kim a "normalizar" la política dentro del régimen y la dinámica en torno a su posición como líder supremo, dijeron los analistas, y plantea la posibilidad de que el liderazgo del estado totalitario pueda pasar a una cuarta generación de Kim.

"Además, tenía la intención de solidificar su régimen con su liderazgo, alegando que está destinado a proteger la vida y la propiedad de las personas en la incertidumbre de la situación internacional, creo”., aseguró Yang Moo-jin.