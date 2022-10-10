Corea del Norte reveló imágenes de sus pruebas nucleares con misiles balísticos

Durante la madrugada del domingo 9 de octubre, Corea del Norte realizó nuevas pruebas militares de simulación nuclear, las cuales fueron informadas en primera instancia por el gobierno de Japón, quienes reclamaron el lanzamiento de misiles cerca de sus costas y advirtieron que “no tolerarán” estas actitudes desde Pionyang.

Horas más tarde, la agencia de noticias Telegráfica Central de Corea, KCNA por sus siglas en inglés, reveló los primeros detalles e imágenes oficiales de estas operaciones militares, las cuales estuvieron supervisadas por el líder de la nación norcoreana Kim Jong-Un.

De acuerdo con el medio estatal, fueron un total de siete pruebas de misiles, los cuales catalogaron como de corte “nuclear táctico” y que estuvieron acompañados por ejercicios de fuerza aérea y de artillería.

Corea del Norte realizó pruebas de misiles nucleares bajo el manod de Kim Jung-Un (Foto:Rodong Sinmun/KCNA)|Foto:Rodong Sinmun/KCNA

Pruebas de misiles fueron advertencia a Estados Unidos y Corea del Sur

El dictador Kim Jong-Un estuvo presente en cada uno de los lanzamientos y fueron interpretados por la agencia como una respuesta y advertencia a los movimientos militares que Estados Unidos ha realizado en conjunto con la República de Corea.

“Debemos enviar señales más definidas con voluntad y acciones más poderosas y resueltas al enemigo que agrava la tensión en la región”, señaló el medio como cita al líder de Corea del Norte, quien además añadió:

“El continuo agravamiento intencional e irresponsable de las tensiones por parte de Estados Unidos y el régimen de Corea del Sur inevitablemente desencadenará una respuesta más seria”

Corea del Norte realizó pruebas de misiles nucleares bajo el mando de Kim Jong-Un (Foto:Rodong Sinmun/KCNA)|Foto:Rodong Sinmun/KCNA

Entre los detalles en los que profundizó la agencia KCNA, se especificó que probaron un misil balístico lanzado desde un submarino; así como un “nuevo” misil de alcance intermedio, los cuales estuvieron en circulación entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre.

Los últimos dos misiles alcanzaron una altura de 100 kilómetros y tuvieron un alcance de 350 kilómetros, dijo a la prensa el ministro de Defensa de Japón, Toshiro Ino, quien confirmó que los dos cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón y las autoridades estaban investigando qué clase de misiles eran, por lo qu elevantaron las alertas desde Tokio.

Cabe destacar que estas pruebas fueron orquestadas como una simulación de ataque nuclear contra Corea del Sur, quienes han realizado movimiento militares en colaboración con Estados Unidos.