Corea del Norte vuelve a disparar misiles balísticos

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos a primera hora del domingo 9 d eoctubre, de acuerdo a las autoridades japonesas. Este es el séptimo lanzamiento de Pionyang desde el 25 de septiembre, lo que ha alarmado tanto a Washington como a Tokio.

Ambos misiles alcanzaron una altura de 100 kilómetros y tuvieron un alcance de 350 kilómetros, dijo a la prensa el ministro de Defensa de Japón, Toshiro Ino. El primero fue disparado a las 16:47 GMT y el segundo unos seis minutos después.

Los dos cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón y las autoridades estaban investigando qué clase de misiles eran, incluyendo la posibilidad de que hayan sido lanzados desde submarinos, dijo.

Corea del Norte, que tiene armas nucleares, había probado el martes un misil balístico que llegó más lejos que nunca, sobrevolando Japón por primera vez en cinco años, lo que provocó una alerta para que los residentes se pusieran a cubierto.

Ino dijo que Tokio no toleraría las repetidas acciones de Corea del Norte.

North Korea fires two ballistic missiles after series of recent launches https://t.co/w1Ggh7p9CG pic.twitter.com/I9neWJvwc8 — Reuters Asia (@ReutersAsia) October 8, 2022

Legítima defensa

Corea del Norte, que ha llevado a cabo pruebas de misiles y armamento nuclear desafiando las sanciones de la ONU, dijo el sábado que sus pruebas de misiles eran para defenderse de las amenazas militares directas de Estados Unidos y que no habían perjudicado la seguridad de los países y regiones vecinos.

"Nuestras pruebas de misiles son una medida de autodefensa normal y planificada para proteger la seguridad de nuestro país y la paz regional frente a las amenazas militares directas de Estados Unidos", dijo el medio estatal KCNA, citando a un portavoz de la administración aérea.

Estados Unidos y Corea del Sur realizaron el viernes unas maniobras marítimas conjuntas, un día después de que Seúl usó aviones de combate como reacción a un aparente simulacro de bombardeo por parte de Corea del Norte.

Estados Unidos también anunció el viernes 7 de octubre nuevas sanciones en respuesta a los últimos lanzamientos de misiles de Corea del Norte.