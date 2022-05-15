Corea del Norte reporta más muertes tras brote de Covid-19

Este domingo (15 de mayo de 2022), Corea del Norte reporta 42 muertes por coronavirus, al inicio del cuarto día bajo un confinamiento nacional para detener su primer brote confirmado de Covid-19.

KCNA, es la agencia de noticias estatal de la República Popular Democrática de Corea señaló que: "Todas las provincias, ciudades y condados del país quedan totalmente confinados. Las unidades de producción, trabajo y las redes residenciales realizan cuarentenas desde la mañana del 12 de mayo y se están realizando exámenes estrictos e intensivos de todas las personas".

El día anterior, el líder norcoreano, Kim Jong Un, señaló que la propagación del Covid-19 había generado una "gran agitación" en la nación y pidió una batalla enérgica para superar el brote.

🇰🇵 | URGENTE - CORONAVIRUS: Corea del Norte reporta 15 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 14, 2022

Corea del Norte informa más muertes mientras toma "rápidas medidas" contra brote de Covid-19

Cabe recordar que el pasado jueves (12 de mayo de 2022), Corea del Norte reconoció por primera vez un brote de Covid-19 y ordenó una cuarentena nacional. La agencia estatal de noticias KCNA señaló que la "Nación Comunista" estaba tomando "rápidas medidas de emergencia estatales" para controlar la epidemia.

Las autoridades sanitarias establecieron más puestos de prevención de epidemias y transportaron urgentemente suministros médicos a hospitales y clínicas, mientras que altos funcionarios donaron medicamentos de reserva, informó la agencia estatal KCNA.

Al menos 296 mil 180 personas más presentaron síntomas de fiebre y 15 más habían muerto hasta este domingo. Expertos señalan que Corea del Norte carece de la capacidad para tratar a decenas de miles de pacientes sintomáticos. KCNA no informó cuántos de los casos sospechosos habían dado positivo por Covid-19.

En total, Corea del Norte ha informado 820 mil 620 casos sospechosos de Covid-19, con 324 mil 550 aún bajo tratamiento médico.

🇨🇳 CHINA#IMPACTANTE

‼📽 Dandong 07/05

(Cerca a Corea del Norte) La criminal Policía COVID trata de manera inhumana a hombre por saltarse un control. Uno de ellos pide "Atarlo como una momia".



Será enviado a cuarentena y luego a la cárcel.

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Shanghai Beijing Xi Jinping​ Wuhan pic.twitter.com/ZE0wvHExHd — 🇺🇦 Radio Anticomunista 🌎 (@RadioAnticommie) May 8, 2022

¿Cómo es la situacion actual de Corea del Norte?

Corea del Norte continuó aislada del resto del mundo a lo largo del año 2021, el segundo año consecutivo que el gobierno de la "Nación Comunista" mantuvo cerradas las fronteras para evitar la propagación de la Covid-19. De hecho hasta se suspendió el servicio ferroviario entre Corea del Norte y China, tanto de pasajeros como de mercancías.

