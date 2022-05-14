Continúa la emergencia en Corea del Norte por Covid-19

Durante este sábado, Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, presidió una reunión de emergencia del gobernante del Partido de los Trabajadores, debido a que hasta el momento se han registrado 21 nuevas muertes diarias entre personas con fiebre; aún no se confirma si la causa fue Covid-19.

Durante la reunión, en la que se discutió el reciente brote de coronavirus en el país, Kim Jong Un expresó que la reciente propagación de Covid-19 en Corea del Norte, había llevado al país a una "gran agitación", por lo que pidió una batalla total para superarla, según lo reportaron medios estatales.

Autoridades estatales aún no confirman si las muertes son por Covid-19

La reunión del Partido de los Trabajadores también escuchó informes de unas 280 mil 810 personas que recibieron tratamiento desde que se informó de una fiebre de origen no identificado a partir de fines de abril, según la agencia oficial de noticias de Corea del Norte, KCNA.

Los medios estatales no dijeron si las nuevas muertes reportadas fueron debido a Covid-19; sin embargo la KCNA había informado por separado el viernes que se había confirmado que una muerte se debió a la variante Omicron de Covid-19.

Corea del Norte declara “emergencia máxima"; realizarán pruebas masivas

Durante el día jueves, la agencia KCNA informó de “una brecha” en el sistema de prevención epidémico que el país “ha defendido firmemente durante dos años y tres meses desde febrero de 2020”, al reportó el primer caso de Covid-19 en Corea del Norte.

“Se ha creado una situación grave debido a la introducción de un virus mutante sigiloso Omicron en nuestros recintos”, agregó.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, encabezó el jueves una reunión del Partido de los Trabajadores en la que las autoridades elevaron las medidas de cuarentena nacional del país a “emergencia máxima”.

El líder norcoreano, pidió realizar en toda Corea del Norte pruebas masivas de Covid-19, reforzar la observación y tratamientos médicos e intensificar la desinfección, para lo cual dijo que se movilizarán suministros médicos “reservados hasta ahora para una situación de emergencia”.

Corea del Norte ha rechazado las vacunas ofrecidas por el programa Covax, auspiciado por las Naciones Unidas, posiblemente porque exige un monitoreo internacional.

North Korea reported its first death from COVID, with state media adding that thousands of people have shown fever symptoms https://t.co/6ZNd0o5zjf pic.twitter.com/T0wpqE2RLc — Reuters (@Reuters) May 13, 2022

Con información de Reuters.

