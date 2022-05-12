Corea del Norte detecta primer caso de Covid-19 y declara emergencia

Corea del Norte reportó hoy su primer caso de Covid-19 y declaró "emergencia máxima", a más de dos años de que se detectaron en Wuhan, China, los primeros contagios.

De acuerdo con los reportes, las autoridades norcoreanas detectaron que muestras tomadas el 8 de mayo de personas con fiebre "pertenecientes a una organización en la capital" coinciden con la variante ómicron BA.2.

La agencia KCNA informó de "una brecha" en el sistema de prevención epidémico que el país "ha defendido firmemente durante dos años y tres meses desde febrero de 2020", al reportar el primer caso de Covid-19.

“Se ha creado una situación grave debido a la introducción de un virus mutante sigiloso ómicron en nuestros recintos”, agregó.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, encabezó el jueves una reunión del Partido de los Trabajadores en la que las autoridades elevaron las medidas de cuarentena nacional del país a “emergencia máxima”.

Kim, quien usaba cubrebocas en la reunión, instó a todas las ciudades y condados del país a confinar completamente sus áreas para evitar nuevos contagios.

Además, pidió realizar en toda Corea del Norte pruebas masivas, reforzar la observación y tratamientos médicos e intensificar la desinfección, para lo cual dijo que se movilizarán suministros médicos "reservados hasta ahora para una situación de emergencia".

Corea del Norte ha rechazado las vacunas ofrecidas por el programa Covax, auspiciado por las Naciones Unidas, posiblemente porque exige un monitoreo internacional.

Estados Unidos suma un millón de muertes por Covid-19

Y en la otra cara de la moneda, este jueves Estados Unidos registró más de un millón de muertes por Covid-19, según un recuento de Reuters, lo que representa aproximadamente una muerte por cada 327 estadounidenses, o más que toda la población de San Francisco o Seattle.

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 una pandemia global el 11 de marzo de 2020, el virus se había cobrado 36 vidas en Estados Unidos.

La enfermedad ha dejado pocos lugares en la Tierra intactos, con 6,7 millones de muertes confirmadas en el mundo. El número real, incluidos los que murieron por Covid-19 y los que fallecieron como resultado indirecto del brote, probablemente se acerca a los 15 millones, dijo la OMS.

