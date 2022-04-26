Kamala Harris, vicepresidenta de EU, da positivo a Covid-19

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos (EU), dio positivo a Covid-19 este martes; sin embargo, no presenta síntomas y se aislará en su casa hasta su recuperación, indicó su secretaria de prensa, Kirsten Allen.

Añadió que Kamala Harris no ha tenido contacto con el presidente de EU, Joe Biden, en los últimos días. El contagio de la vicepresidenta de EU se da en un momento en que aumentaron los casos positivos entre el personal de la Casa Blanca.

Pues en las últimas semanas, el segundo caballero Doug Emhoff, el director de comunicaciones de kamala Harris, Jamal Simmons, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y la subsecretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, salieron positivos a Covid-19.

|Reuters

Ante ello, funcionarios de la administración declararon recientemente que el contacto regular del presidente Biden con asesores y simpatizantes podría exponerlo al Covid-19, justo cuando aumentan los contagio en el país por la variante Omicron BA, considerada altamente transmisible.

Pese al aumento de casos de Covid-19 entre el gabinete de Joe Biden, la Casa Blanca no ha recomendado otro tipo de medidas para evitar más contagios entre el personal. Además, prácticamente en todo el país ya comienza el regreso a la vida normal.

No onstante se sigue respetando el uso de cubrebocas en lugares cerrados y pruebas de Covid-19 a quienes tendrán contacto con el presidente, así como distanciamiento físico en reuniones.

"Seguimos aplicando la política de retorno al trabajo y creemos que tenemos las medidas necesarias para hacerlo", dijo a secretaria de prensa de la Casa Blanca de EU, Jen Psaki.

Kamala Harris tiene esquema de vacunación completo contra Covid-19

La vicepresidente Kamala Harris, de 57 años de edad, cuenta con su esquema de vacunación completo contra el Covid-19, así como dos dosis de refuerzo, informó su secretaria de prensa este martes.

Kamala Harris tenía planeado reunirse este martes con el presidente Joe Biden para recibir juntos el informe diario de las agencias de inteligencia y seguridad nacional, sin embargo deberá ser pospuesto ante el positivo de Covid-19.

