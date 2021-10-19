Corea del Norte dispara proyectil al mar de Japón

Este martes, Corea del Norte lanzó un proyectil "no identificado" hacia el mar de Japón, denominado mar del Este en las dos Coreas, según información del Estado Mayor Conjunto surcoreano, la cual fue recopilada por agencias internacionales.

Tras reportar que Piongyang, Corea del Norte, había lanzado proyectiles "no identificados", el ejército de Japón indicó, mediante un comunicado, que lo detectado es "un misil balístico no identificado, el cual fue proyectado al mar del Este desde las cercanías de Sinpo, provincia de Hamgyong del Sur, en torno a las 10.17 horas (1.17 GMT)".

Por su parte, la Guardia Costera del país surcoreano dijo que alertó a las embarcaciones para que se mantengan atentas ante la información que se pueda dar a conocer sobre algún objeto caído.

También, a principios del mes de Octubre, Corea del Norte llevó a cabo una prueba de un misil antiaéreo, a pesar de la tensión existente entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Posteriormente, en septiembre, Pionyang probó un misil hipersónico denominado Hwasong-8, el cual también fue lanzado hacia el mar de Japón.

Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó su preocupación por estos lanzamientos de proyectil, ya que dice, aumentan la inseguridad e inestabilidad en la región.

Corea del Sur, EEUU y Japón, están monitoreando el lanzamiento de un proyectil no identificado desde Corea del Norte.



Las autoridades creen que el lanzamiento fue SLBM (misil balístico lanzado desde un submarino) — palmarito (@DuglasPalmar2) October 19, 2021

Corea del Norte lanza misil de crucero de largo alcance

Durante los primeros días de septiembre, Corea del Norte realizó con éxito el lanzamiento de un misil de crucero de largo alcance, ello con el objetivo de contener maniobras militares de “fuerzas hostiles”.

Incluso, la agencia norcoreana KCNA dijo que dicho misil de crucero de largo alcance sería capaz de viajar en 7 mil 580 segundos (2 minutos y medio) sobre Corea del Norte; así como alcanzar blancos a mil 500 kilómetros de distancia.

Corea del Norte calificó estas pruebas como “un arma estratégica de gran importancia”, pues las negociaciones con Estados Unidos para frenar la creación de armas bélicas nucleares se estancaron desde 2019. Por ello, se cree que este nuevo lanzamiento forma parte de la misma estrategia.