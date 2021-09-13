Corea del Norte lanza con éxito un misil de crucero de largo alcance

El fin de semana Corea del Norte realizó con éxito el lanzamiento de un misil de crucero de largo alcance con el fin de proteger y contener maniobras militares de “fuerzas hostiles”.

La agencia norcoreana KCNA dijo que este misil de crucero de largo alcance es capaz de viajar en 7.580 segundos (2 minutos y medio) sobre Corea del Norte y sus aguas territoriales, además puede alcanzar blancos a mil 500 kilómetros de distancia.

Corea del Norte calificó el misil como “un arma estratégica de gran importancia”, pues las negociaciones con Estados Unidos para frenar la creación de armas bélicas nucleares se estancaron desde 2019.

A la prueba acudió el líder norcoreano Kim Jong Un, quien desde hace más de un año se habla sobre su delicado estado de salud y que de acuerdo con una agencia internacional no dio ningún discurso.

Los misiles volaron durante más de dos horas en "órbitas en forma de ocho" y alcanzaron sus objetivos situados a unos mil 500 kilómetros de distancia tras sobrevolar territorios y aguas de Corea del Norte, según un texto de la agencia KCNA.

La semana pasada, Corea del Norte llevó a cabo su desfile militar por el 73 aniversario de la fundación del país, en donde mostraron el gran arsenal de armas que dispone la nación para atacar a sus vecinos, Japón y Corea del Sur.

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Sanciones a Corea del Norte

El ejército de Estados Unidos respondió al lanzamiento del misil de crucero de largo alcance calificándolo como “una amenaza para los vecinos y otras naciones”, pues el país continúa desarrollando su programa militar.

Corea del Norte es uno de los países con más sanciones en el mundo por parte de la ONU por su programa de desarrollo nuclear. En agosto de este año se dijo que la nación reactivó su reactor nuclear, de acuerdo con el organismo internacional de Energía Atómica.

El expresidente Donald Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong en 2019, siendo la primera vez que un presidente de Estados Unidos pisó Corea del Norte, para plantear negociaciones para la desnuclearización del país asiático.

Sin embargo, la relación con el presidente Joe Biden no ha sido la mejor, pues expresó su preocupación cuando Corea del Norte hizo la prueba de dos misiles en marzo de este año.