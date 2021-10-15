Los suicidios de niños en Japón tocan máximos récord

Los suicidios de niños en Japón son los más altos en más de cuatro décadas, informaron medios locales, citando al Ministerio de Educación del país.

En medio de los cierres de escuelas y salones de clases por la pandemia de COVID-19 el año pasado, se registraron 415 suicidios de niños, de edades desde la escuela primaria hasta la secundaria, según la encuesta del Ministerio de Educación.

El número ha aumentado en casi 100 respecto al año pasado, el más alto desde que se inició el registro en 1974, informó el jueves el periódico Asahi.

El suicidio tiene una larga historia en Japón como una forma de evitar algo que se perciba como vergüenza o deshonor.

La tasa de suicidios de Japón ha superado durante mucho tiempo a las naciones del Grupo de los Siete, pero un esfuerzo nacional redujo las cifras en aproximadamente un 40 por ciento en 15 años, incluidos 10 años consecutivos de disminución desde 2009.

En medio de la pandemia, los suicidios crecieron en 2020 tras una década de descensos. El número de mujeres que se quitaron la vida aumentó en medio del estrés emocional y financiero causado por la pandemia, aunque el alza fue menor entre los hombres.

El Ministerio de Educación dijo que un récord de más de 196.127 niños en edad escolar estuvieron ausentes durante 30 días o más, informaron los medios.

Los resultados mostraron que los cambios en los entornos escolares y domésticos debido a la pandemia han tenido un gran impacto en el comportamiento de los niños, dijo la empresa de radiodifusión pública de Japón citando a un funcionario del Ministerio de Educación.

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