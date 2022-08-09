Corea del Sur recibe la mayor cantidad de lluvia en 80 años

Varias partes del sur de Seúl, la ciudad portuaria de Incheon y la provincia de Gyeonggi, que rodea a la capital de Corea del Sur, recibieron fuerte lluvia de más de 100 milímetros por hora durante la noche del lunes, llegando a alcanzar los 141 milímetros en el distrito de Dongjak, al sur de Seúl, en el que supone el mayor aguacero desde 1942.

Autos parados cubrían las calles de la capital de Corea del Sur, mientras que los comerciantes limpiaban una calle comercial llena de basura después de las lluvias torrenciales que cortaron el suministro eléctrico, provocaron deslizamientos de tierra y carreteras sumergidas.

Vehículos cubiertos de tierra y volcados

En el deslumbrante y denso distrito de Gangnam en Seúl, los vehículos cubiertos de tierra quedaron volcados después de que las aguas de la inundación retrocedieran para revelar escombros y basura que cubrían la principal zona comercial. Los trabajadores de la ciudad estaban ocupados limpiando.

La peor precipitación en décadas

A última hora del lunes (8 de agosto), la parte sur de Seúl recibió más de 100 mm de lluvia por hora, y algunas partes de la ciudad recibieron 141.5 mm de lluvia, la peor precipitación en décadas, según la Administración Meteorológica de Corea. (KMA). Se pronostican más lluvias para el martes.

La Sede Central de Contramedidas de Seguridad y Desastres dijo que al menos cinco personas murieron en Seúl y otras tres en la vecina provincia de Gyeonggi el martes temprano

Las lluvias torrenciales cortaron el suministro eléctrico, causaron deslizamientos y dejaron calles y trenes subterráneos sumergidos en la capital surcoreana de Seúl y sus alrededores durante la noche, dejando al menos ocho muertos, dijeron las autoridades el martes (9 de agosto).

Autobuses y estaciones de metro quedaron inundados

En el deslumbrante y altamente concentrado distrito de Gangnam, algunos edificios y tiendas se inundaron y quedaron sin electricidad, mientras que los automóviles, autobuses y estaciones de metro quedaron sumergidos, dejando a la gente atrapada.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo "Estamos haciendo esfuerzos para minimizar los daños en una posición de emergencia preparada con el Ministerio del Interior y Seguridad como fuerza principal, pero las fuertes lluvias continuarán en los próximos días, por lo que les pido que respondan con todo su esfuerzo. "

"Se cree que las fuertes lluvias intensas que vemos ahora que rompieron el récord de precipitación por hora en la historia meteorológica de Corea se deben a condiciones climáticas anormales causadas por el cambio climático. El gobierno debe revisar el sistema actual de gestión de desastres desde cero, teniendo en cuenta estos condiciones climáticas anormales causadas por el cambio climático".

El presidente Yoon Suk Yeol había pedido a los empleadores públicos y a las compañías privadas que ajustaran sus horarios laborales, e hizo un llamado a que se tomaran acciones agresivas para la restauración de instalaciones dañadas y la evacuación de personas de las zonas de peligro a fin de evitar más fallecimientos.

