La llegada de la Navidad también esta marcada por la tradición que reune a miles de familias: la Corona de Adviento. Este símbolo religioso acompaña las semanas previas a la celebración del nacimiento de Jesús mediante las velas de la corona. Pero ¿cuándo debe encenderse cada una y qué fechas 2026 hay que tener presentes?

¿Qué es la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento es una tradición católica en donde se utilizan velas de color morado, rosa, blanco y rojo sobre ramas verdes. La corona representa la eternidad de Dios y la preparación espiritual de la llegada de Jesús.

Se utiliza durante las cuatro semanas anteriores a la Navidad y forma parte de la religión católica.

Muchas personas utilizan velas de diferentes colores, pueden ser todas de color morado, o una morada y las demás rosas, todo depende de la tradición de cada una de las tradiciones.

¿Qué representa la Corona de Adviento?

La forma circular de la corona representa que no tiene principio ni fin.

Las manzanas rojas (algunas familas las colocan) significan los frutos del jardín del Edén.

Las cuatro velas representa la luz. Se acostumbra usar diferentes colores, morada, roja, rosa y blanca.

Mientras que las ramas verdes significa la esperanza de la vida.

Finalmente el listón rojo, representa el amor a Dios.

¿Cómo se prenden las velas de la Corona de Adviento?

El Adviento comienza el domingo más cercano a San Andrés (30 de noviembre), o sea, el domingo 29 de noviembre de 2026, y continúa durante los tres domingos siguientes.

La primera vela: se enciende el 29 de noviembre

Segunda vela 6: de diciembre

Tercera vela 13: de diciembre

Cuarta vela 20: de noviembre

Normalmente, se prenden con alguna oración. Recuerda que puedes apagarla después de encenderla, para evitar algún tipo de accidente.