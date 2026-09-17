Notas
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Oración de hoy para aprobar exámenes: La plegaria para pedirle a San José de Cupertino por concentración este 18 de septiembre
Conoce la oración a San José de Cupertino, patrono de los estudiantes, para encontrar calma y concentración antes de presentar un examen este 18 de septiembre.
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Sacerdote Román de la Cruz es asesinado en Hidalgo
Román de la Cruz Hernández era párroco de Santa Cruz, Huejutla, en el estado de Hidalgo. El sacerdote fue encontrado con una cartulina y un mensaje.
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Oración de hoy para saber qué decisión tomar: La plegaria para pedirle a Santa Hildegarda de Bingen por claridad mental este 17 de septiembre
Conoce el santoral del 17 de septiembre dedicado a Santa Hildegarda de Bingen. Reza esta oración para pedir sabiduría, claridad y paz en momentos de duda.
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Oración de hoy para recuperar la paz: La plegaria para pedirle a San Cornelio y San Cipriano por la reconciliación este 16 de septiembre
Encuentra la oración del 16 de septiembre para pedir paz y reconciliación. Conoce la historia de San Cornelio y San Cipriano y sana tus relaciones hoy.
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Oración de hoy para encontrar consuelo en la tristeza: La plegaria para pedirle a la Virgen de los Dolores por un dolor profundo este 15 de septiembre
Reza la oración a la Virgen de los Dolores este 15 de septiembre. Encuentra consuelo, paz y fortaleza espiritual en el santoral de hoy.
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Oración de hoy para recuperar la esperanza: La plegaria para pedirle a Dios superar una carga pesada este 14 de septiembre
Consulta la oración del 14 de septiembre para encontrar paz en momentos difíciles y conoce la historia de la Exaltación de la Santa Cruz en el santoral de hoy.
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