El príncipe Harry acudirá a la coronación del Rey Carlos III pero sin Megan

El príncipe Harry asistirá a la coronación del Rey Carlos III, la cual se realizará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster; sin embargo, su esposa Meghan Markle no acudirá y se quedará en California, Estados Unidos con sus dos hijos.

La asistencia de Harry y Meghan generó gran especulación debido a que desde hace dos años que manos renunciaron a sus deberes reales han criticado duramente a la monarquía británica e incluso han revelado secretos de la familia real.

"El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el Duque de Sussex asistirá al Servicio de Coronación en la Abadía de Westminster. La duquesa de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet", compartió el portavoz del Palacio.

With less than a month to go, we’ve announced some new ceremonial details about the #Coronation of The King and The Queen Consort.



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🧵 [1/6] — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023

¿Por qué Meghan y Harry renunciaron a sus deberes reales?

En 2020, el príncipe Harry y su esposa renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California argumentando que querían forjar una nueva vida e independiente, libres del escrutinio de la prensa británica.

Al renunciar, acordaron con la familia real que no participarían en ningún evento o gira real oficial, desde entonces se les ha visto en pocas ocasiones en Londres, incluido el funeral de la Reina Isabel II el año pasado.

No obstante, comenzaron las tensiones entre la pareja y la familia real, luego de que Harry publicó un libro con revelaciones íntimas sobre la realeza británica, posteriormente estrenaron un documental en una plataforma de streaming.

¿Cuándo será la coronación del Rey Carlos III?

El próximo 6 de mayo se llevará a cabo la coronación del Rey Carlos III y su esposa la Reina Consorte Camila; el evento tendrá lugar en la Abadía de Westminster y será conducido por el arzobispo de Canterbury.

Carlos y Camila llegarán caminando a la Abadía en un tradicional recorrido conocido como “La procesión del Rey”. Al finalizar la coronación del Rey Carlos III regresarán de la misma forma al Palacio de Buckingham, en la “Procesión de la coronación”.

Una vez en el Palacio, los nuevos monarcas aparecerán en el balcón, acompañados de la familia real, para concluir con los actos ceremoniales del día uno de la coronación del Rey Carlos III.

Con información de Reuters