Harry y Meghan son invitados a la coronación del rey Carlos III del RU

El príncipe Harry de Reino Unido y su esposa Meghan, duques de Sussex, recibieron una invitación para la coronación de su padre, el rey Carlos III de Reino Unido. Sin embargo, aún no han confirmado de manera pública si asistirán, dijo el domingo un portavoz de la pareja.

"Puedo confirmar que el duque ha recibido recientemente correspondencia por correo electrónico de la oficina de su majestad con respecto a la coronación", dijo el portavoz de Harry. "Una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán no será revelada por nosotros en este momento".

El Palacio de Buckingham aún no ha respondido a la petición de comentarios sobre la invitación a Harry y Meghan o su asistencia a la coronación.

King Charles Officially Invites Prince Harry & Meghan Markle To His Coronation! - https://t.co/9NwPXkEqhL pic.twitter.com/pVNDiFRuDq — PeyNews (@PeyNews) March 5, 2023

Harry, distanciado de la Familia Real

Los preparativos para la coronación, evento que sucederá el próximo 6 de mayo, se han visto ensombrecidos por las revelaciones de los duques de Sussex sobre el rey Carlos III, el hermano mayor de Harry, el príncipe William, y otros miembros de la realeza en su reciente libro de memorias, un documental de Netflix y una serie de entrevistas de televisión.

Sus recientes críticas y comentarios mordaces contra su familia habían llevado a especular sobre si Harry, que dejó sus funciones reales en 2020, sería invitado a la coronación y, de ser así, si asistiría.

Al inicio de marzo, se dio a conocer que la casa que usan el príncipe Harry y su esposa Megan cuando están en Gran Bretaña, Frogmore Cottage, fue retomada por el rey Carlos III. Así mismo se supo que la propiedad fue ofrecida por al príncipe Andrés, aunque éste la rechazó.

Los duques vivieron en Frogmore Cottage desde 2018 y hasta 2020, cuando se retiraron de la realeza y se mudaron a California. La casa está dentro de los terrenos de la finca del rey en el castillo de Windsor

El Palacio de Buckingham no quiso hacer comentarios al respecto.