Coronación del rey Carlos III: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el concierto?

Entre los festejos por la coronación del rey Carlos III, durante la jornada del domingo 7 de mayo 2023 se celebrará un concierto en el castillo de Windsor, además del acto del llamado Gran Almuerzo de la Coronación.

El lunes 8 de mayo, que será la última jornada de las celebraciones por la coronación del rey Carlos III, estará destinado a las acciones de programas de voluntariado.

📸 The stage for the #CoronationConcert



New rendered images have been released ahead of the star-studded concert on Sunday 7 May, produced by BBC Studios. Windsor Castle will host the spectacular live concert, with over 100 countries watching from around the world. pic.twitter.com/7Y75WWWeEx — BBC Studios (@bbcstudios) April 30, 2023

¿Cuándo será el concierto de la coronación del rey Carlos III?

El concierto especial que se efectuará el domingo 7 de mayo de 2023 será transmitido de manera oficial por el canal de noticias británico BBC, además los estudios de la cadena organizarán y retransmitirán en directo y desde el castillo de Windsor el concierto de la coronación del rey Carlos III.

Cabe señalar que este concierto permitirá el acceso al público con la venta de miles de entradas. Conforme a un comunicado de la Casa Real, miles de personas serán seleccionadas para recibir entradas gratuitas para el Concierto de la Coronación en Windsor, esto se determina a través de una votación nacional organizada por la BBC.

Al concierto de la coronación del rey Carlos III también asistirán voluntarios de las asociaciones benéficas en las que colaboran los reyes de Inglaterra, además contará con "una orquesta de talla mundial que interpretará los temas musicales favoritos de algunos de los artistas más importantes del mundo".

Este evento también contará con actuaciones de bailarines y efectos especiales que se podrán apreciar en el jardín este del castillo de Windsor.

The #CoronationOnTheBBC Live Coverage Guide:



Friday 5th 7pm - 8pm - The Eve of The Coronation

Saturday 6th 7.30am - 3pm - The Coronation

Saturday 6th 7pm - 8.30pm The Coronation: A Day to Remember

Sunday 7th 8pm - 10pm The Coronation Concert



Watch all on #BBC One & #iPlayer pic.twitter.com/DcNSXbmx5a — BBC Studios Events Productions (@BBCS_Events) April 29, 2023

¿Qué cantantes están confirmados para el concierto de la coronación del rey Carlos III?

Además del llamado Coro de la Coronación, en el el concierto también se presentarán estrellas de la música, que estarán acompañadas por The Coronation Choir, un grupo creado por coros comunitarios y cantantes amateur de todo el Reino Unido, además de "coros de comunidades de refugiados, sanitarios, personas LGTBQ+ y personas sordas".

Entre los artistas que se presentarán en la coronación del rey Carlos III, se encuentran Katy Perry, Lionel Richie y Take That. Estrellas de la talla de Katy Perry y Lionel Richie, se unirán a las celebraciones por la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, que se celebrará el próximo día 7 de mayo de 2023.

🎶El próximo domingo, la Familia Real

realizará un concierto en celebración de la Coronación

del Rey Charles III y la Reina Camilla



🎸El evento será en el Castillo de Windsor,

y reunirá a estrellas contemporáneas, como Katy Perry, Lionel Richie, y Andrea Bocelli. pic.twitter.com/0SQUkPe4Cd — Embajada Británica (@UKinUruguay) April 30, 2023

Katy Perry, Lionel Richie, y Andrea Bocelli: estrellas internacionales en concierto por la coronación del rey Carlos III

La estrella estadunidense Katy Perry encabezará el concierto multitudinario que organiza la BBC para celebrar la coronación del rey Carlos III.

Este concierto se celebrará en los terrenos del Castillo de Windsor, un día después de la ceremonia de coronación oficial del rey Carlos III. Este show también contará con la estrella internacional de ópera Andrea Bocelli, que en esta ocasión efectuará un dúo con el ganador del Grammy Bryn Terfel, así como con la cantautora Freya Ridings junto al compositor y pianista clásico, Alexis Ffrench.

En la lista figuran artistas internacionales como la estrella italiana de ópera Andrea Bocelli, el bajo-barítono galés, Sir Bryn Terfel; la cantautora, Freya Ridings y el compositor de soul clásico, Alexis Ffrench.

Respecto de la actuación de Take That contará con tres de sus miembros originales: Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald.

So excited that I can finally announce that my choir @hullnhschoir is part of the coronation concert from Windsor. @FinanceHuth @OneNHSFinance @HFMA_UK pic.twitter.com/RPmKPnvC09 — Rachel Wrightson 💙 (@REBWrightson) April 27, 2023

Sigue la transmisión en vivo la coronación del rey Carlos III, que se efectuará el próximo sábado 6 de mayo 2023, a através de las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca.