Detienen a joven armado que ingresó al Castillo de Windsor

Este sábado por la mañana, la policía británica detuvo a un joven armado luego de que ingresó al Castillo de Windsor, donde la reina Isabel II pasa la Navidad.

De acuerdo con medios internacionales, el joven armado accedió al Castillo de Windsor cerca de las 8:30 horas de este sábado.

Sin embargo, según un comunicado de la policía de Thames Valley, el hombre, de 19 años de edad, no logró entrar a ninguno de los edificios del castillo, pues fue detenido en los terrenos alrededor de este.

El joven, originario de Southampton, fue arrestado por “entrar ilegalmente en un espacio protegido y tener en su posesión un arma ofensiva”, detalló el comunicado.

La policía de Reino Unido dio a conocer que se implementó el proceso de seguridad correspondiente en cuanto se reportó el incidente. De modo que el joven armado fue detenido solo unos minutos después de que entró al Castillo de Windsor.

Asimismo, las autoridades señalaron que los miembros de la familia real poseen toda la información relacionada con este hecho. Además, aseguraron que no hay de que alarmase, pues no existe un peligro mayor para la familia, ni para los ciudadanos británicos.

Hasta el momento, el joven armado sigue bajo arresto mientras se hacen las investigaciones correspondientes.

Castillo de Windsor en Reino Unido|Reuters

Reina Isabel II pasa la Navidad en el Castillo de Windsor

Esta mañana, la reina Isabel II envío un mensaje de Navidad desde el Castillo de Windsor, en el que compartió cómo se siente de pasar esta fecha sin su “amado esposo”, el príncipe Felipe, quien falleció el pasado 9 de abril a los 99 años de edad.

El mensaje, que dirigió a la nación británica, fue emitido en televisión desde la White Drawing Room del Castillo de Windsor.

La reina Isabel pasó la Navidad en el Castillo de Windsor, al oeste de Inglaterra, por segundo año consecutivo, donde no realizó los festejos correspondientes a la tradición real por la pandemia de Covid-19.