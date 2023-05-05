La coronación del Rey Carlos III ya tiene fecha en Londres

La coronación del Rey Carlos III ya tiene fecha, se llevará a cabo en mayo próximo en la Abadía de Westminster de Londres, donde se realizará una ceremonia con la pompa tradicional utilizada para ungir a los monarcas en los últimos mil años. Conoce qué día será quienes serán los invitados y dónde verla en TV Azteca.

El palacio de Buckingham dijo que mantendría los “elementos centrales” de la ceremonia tradicional “reconociendo al mismo tiempo el espíritu de nuestro tiempo”.

No obstante, algunos medios británicos informaron que el Rey Carlos III quiere reducir parte de la grandeza habitual en torno a la coronación, consciente de que el país se enfrenta a una crisis económica.

¿A qué hora empieza la coronación del rey Carlos III de Inglaterra?

Carlos se convirtió en el monarca de Reino Unidos en septiembre, tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II; sin embargo, la ceremonia de coronación para él y su esposa Camila, quien será nombrada reina consorte, tendrá lugar a las 11 de la mañana (a las 4:00 de la mañana hora de México) del 6 de mayo.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort. — The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022

“La coronación del Rey Carlos III reflejará el papel del monarca en la actualidad y mirará hacia el futuro, al mismo tiempo que se enraíza en tradiciones y pompa de larga data”, dijo el palacio de Buckingham en un comunicado.

Lista de invitados a la ceremonia de coronación del rey Carlos III

La familia real informó que habrá dos mil invitados a la coronación del Rey Carlos III, como miembros de la monarquía de todo el mundo, presidentes, políticos importantes primeros ministros y cancilleres.

Entre los que destacan Felipe VI y Letizia, reyes de España; Margarita, monarca de Dinamarca junto con el príncipe Federico y la princesa Mery; el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein.

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, la primera dama Jill Biden, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otras destacadas figuras mundiales.

¿El príncipe Harry y Meghan Markle irán a la coronación de Carlos III?

El príncipe Harry asistirá a la coronación del Rey Carlos III; sin embargo, su esposa Meghan Markle no acudirá y se quedará en California, Estados Unidos con sus dos hijos.

La asistencia de Harry y Meghan generó gran especulación debido a que desde hace dos años la pareja renunció a sus deberes reales han criticado duramente a la monarquía británica e incluso revelaron secretos de la familia real.

¿Qué coronas usará el rey Carlos III de Inglaterra?

El Palacio de Buckingham informó que para la coronación del Rey Carlos III se utilizarán parte de las Joyas de la Corona, ya que son objetos sagrados que simbolian los poderes y responsabilidades del Monarca.

Part of the Crown Jewels, the Coronation Regalia are sacred objects which symbolise the powers and responsibilities of the Monarch.



In keeping with tradition, the Regalia will be used at Westminster Abbey for the #Coronation Service in May: — The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2023

De acuerdo con la tradición, el monarca utilizará la Corona St. Edward, fabricada en 1661 por Robert Vyner, es la más importante y sagrada ya que será con que se coronará a Carlos el próximo 6 de mayo.

La segunda joya que se utilizará será la Corona del Estado Imperial, o Corona del Estado, la cual se pondrá para salir de la Abadía. La Corona del Estado Imperial también se usa en ocasiones ceremoniales, como la Apertura Estatal del Parlamento.

¿Cómo ver en vivo la transmisión de la coronación de Carlos III por TV Azteca?

La transmisión de la coronación podrás seguirla a través de Azteca Uno en vivo, y todo lo que sucede alrededor del evento por medio del sitio Fuerza Informativa Azteca.

