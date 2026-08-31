VIDEO: ¡Momentos de angustia! Corredora cae al mar en el Malecón de Veracruz; así lograron recatarla

Una corredora cayó al mar la mañana del sábado 29 de agosto de 2026, cuando se encontraba en el Malecón de Veracruz antes de participar en una carrera; el incidente ocurrió en la zona conocida como el Muelle de la T, donde la mujer tuvo que pedir ayuda desde el agua.

El momento fue atendido por otros participantes y personal de seguridad que se encontraba en el sitio; la corredora logró mantenerse a flote y conservar la calma mientras quienes estaban en tierra buscaban la manera de ayudarla.

La corredora cayó al agua antes de comenzar la carrera

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba en la zona del Malecón previo al inicio de la ruta cuando terminó dentro del mar; el incidente tomó por sorpresa a los corredores que permanecían cerca del punto.

Aunque la situación generó momentos de tensión, la corredora pudo pedir auxilio y mantenerse consciente mientras esperaba que llegara la ayuda; quienes presenciaron lo ocurrido solicitaron la intervención del personal encargado de la vigilancia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EL MAR SE LOS LLEVÓ! CAPTAN MOMENTO EN QUE UNA ENORME OLA ARRASTRA A TURISTAS EN MALECÓN DE JALISCO

🚨 ¡MOMENTOS DE ANGUSTIA!

Una corredora cayó al mar mientras se encontraba en el Malecón de Veracruz. 🎥 El momento del rescate quedó grabado y muestra las labores realizadas de sus compañeros y elementos de vigilancia para ponerla a salvo.#Veracruz #MalecónDeVeracruz #Rescate… pic.twitter.com/ymDabfcuVQ — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) August 30, 2026

Así lograron sacar a la corredora del mar

La respuesta comenzó desde la misma zona donde se encontraban los participantes; personal de seguridad consiguió hacerle llegar un salvavidas, que permitió establecer un punto de apoyo para llevarla nuevamente hacia tierra firme.

Con ayuda de este dispositivo, la mujer fue acercándose hasta la orilla y finalmente pudo salir del agua; el rescate quedó registrado en video y muestra parte de las labores realizadas para ponerla a salvo.

Pidieron a los corredores alejarse de la orilla

Después del rescate, se pidió a los demás participantes mantenerse alejados de la zona cercana al mar para evitar que otro corredor pudiera sufrir un accidente.

Hasta el momento, no se informó si la mujer continuó con el social run o decidió retirarse después de lo ocurrido; tampoco se reportaron consecuencias mayores derivadas del incidente.