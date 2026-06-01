¡El mar se los llevó! Captan momento en que una enorme ola arrastra a turistas en malecón de Jalisco

Una fuerte ola que impactó violentamente en pleno malecón de Punta Pérula, en La Huerta, Jalisco, provocó momentos de caos y terror este domingo 31 de mayo, después de arrastrar al menos a ocho personas a la corriente del mar.

Fuerte oleaje arrastra a visitantes al mar en malecón de Punta Pérula, Jalisco

En imágenes registradas por turistas, se observa cómo varias personas se encuentran disfrutando de la fresca brisa del mar cuando, en un momento, la fuerza de la corriente comienza a generar olas de mayor tamaño.

Sorprendidos por el fenómeno a la orilla de la playa, varios comienzan a grabar el impacto de la corriente contra las escolleras; sin embargo, en un instante, una ola de gran tamaño toma fuerza y, al impactar de golpe contra el muro, logra arrastrar a varias personas al agua, generando pánico entre los visitantes.

Mientras varios de los turistas buscan alejarse de la escena para evitar peligro, otros más deciden arriesgarse y bajar a ayudar a varias de las personas afectadas.

A pesar de lo impactante de la grabación, no se tienen reportes oficiales de gente con lesiones graves o que tuviera que ser trasladada de emergencia por los cuerpos de auxilio.

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#Noti13 🔴 Por lo menos 8 personas, entre ellas menores de edad, resultaron lesionadas la tarde de este domingo luego de que una ola impactara el malecón de Punta Pérula municipio de la Huerta Jalisco. pic.twitter.com/tIiExLjQ9I — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) June 1, 2026

¿Por qué se registraron olas tan fuertes en Punta Pérula?

Aunque la escena tomó por sorpresa a los visitantes que se encontraban en el malecón de Punta Pérula, las condiciones meteorológicas ya mostraban señales de inestabilidad en la región.

De acuerdo con los pronósticos, un canal de baja presión combinado con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico favoreció el desarrollo de lluvias, fuertes corrientes de viento y oleaje elevado en distintos puntos de la costa mexicana.

Para Jalisco, las autoridades meteorológicas anticiparon lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, condiciones que pueden incrementar el movimiento del mar y generar oleaje más intenso cerca de escolleras, malecones y zonas rocosas.

Debido a ello, especialistas recomiendan mantenerse alejados de estructuras ubicadas junto al mar cuando existan alertas por viento, lluvia o fuerte oleaje, ya que un cambio repentino en la fuerza de las corrientes puede representar un riesgo para turistas y habitantes.