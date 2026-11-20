Correr maratones embarazada parece una idea descabellada para casi cualquiera, pero Deirdre Keane lo volvió realidad este 2026. Esta neoyorquina de 38 años, enfermera especializada y consultora de gestión, completó las siete Grandes Maratones Mundiales mientras esperaba a su bebé. El 1 de noviembre cerró el reto en el Maratón de Nueva York con 34 semanas de gestación (ocho meses) y detuvo el reloj en 4 horas, 6 minutos y 55 segundos.

Cómo pasó de planear 11 carreras a correr embarazada

Tras casarse con su esposo Brian el año pasado, Keane creyó que formar una familia tomaría tiempo. Por eso se inscribió a 11 carreras para 2026 como su última gran aventura antes de convertirse en mamá. Pero después de correr en Tokio en marzo, notó algo distinto durante Boston y Londres en abril. Una prueba confirmó sus seis semanas de embarazo. Entonces canceló un Ironman y un ultramaratón de 161 kilómetros, aunque siguió adelante hasta sumar Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York.

Las dudas de su esposo y las reglas de su ginecólogo

Al principio, su esposo sintió preocupación y escepticismo, ya que ambos encontraron poca información médica sobre los límites físicos del embarazo. Acordaron avanzar maratón a maratón, sin forzar el ritmo y con la opción de caminar si hacía falta. Su ginecólogo autorizó su participación bajo tres reglas claras: priorizar la nutrición, mantener una buena hidratación y frenar de inmediato ante el primer calambre muscular.

¿Por qué ella sí pudo y qué advierten los expertos?

Keane conocía bien su cuerpo porque acumula 74 maratones y ultramaratones, incluido el World Marathon Challenge de siete carreras en siete continentes en siete días. Pese a su trayectoria, los especialistas subrayan que su caso representa una excepción propia de una atleta altamente entrenada y recuerdan que cada mujer embarazada debe seguir las indicaciones de su médico.

Con información de World Running Network