Morena acumula sanciones por 128 millones de pesos por incorporar ciudadanos a su padrón de militantes sin su consentimiento y para darnos una idea de lo que esto significa, el representante de la organización Somos encontró una manera de dimensionarla: comparó el monto con casas millonarias, departamentos, relojes de lujo, camionetas y hasta cientos de boletos para la Fórmula 1.

La más reciente sanción llegó por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), que impuso al partido una multa de 50 millones de pesos por las afiliaciones indebidas. Con ello, las sanciones acumuladas por esta misma razón alcanzan los 128 millones de pesos.

Pero para Somos, el problema va más allá del dinero que Morena tendrá que pagar. La organización también pidió investigar si el partido utiliza a los servidores de la nación para incorporar ciudadanos a sus filas sin autorización.

¿Qué se puede comprar con los 128 millones de pesos de multas a Morena?

Durante su intervención, el representante de Somos puso sobre la mesa distintas comparaciones para mostrar lo que representa esa cantidad de dinero.

De acuerdo con los ejemplos que presentó, los 128 millones de pesos alcanzarían para comprar 10 casas de 12 millones de pesos cada una o en su defecto, ocho departamentos de 15 millones de pesos.

El representante mencionó que con ese monto podrían adquirirse 756 boletos para la Fórmula 1, que recientemente estuvo en México,un evento al que, según señaló, le gusta acudir al diputado Sergio Gutiérrez Luna.

También habló de artículos de lujo y vehículos: 188 relojes de lujo o 75 camionetas de alto valor, en una referencia a los vehículos que, dijo, hoy les encanta llevar a Palacio Nacional.

En su intervención también hizo alusión a las propiedades de Gerardo Fernández Noroña y Mario Delgado, al mencionar las casas y departamentos que utilizó como ejemplos para dimensionar el monto de las sanciones.

“No es poco”, expresó.

Somos pide investigar posibles afiliaciones con servidores de la nación

El representante de Somos subrayó que su principal preocupación no está únicamente en los 128 millones de pesos acumulados en multas.

El señalamiento apunta a la posible utilización de servidores de la nación para realizar afiliaciones indebidas a Morena, por ello, la organización demandó al INE investigar si existe participación de estas estructuras en la incorporación de ciudadanos al padrón de militantes.