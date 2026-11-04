Lilly Téllez compara a Andy López Beltrán con Pinocho y lo acusa de mentir por caso Amílcar Olán

La senadora del PAN, Lilly Téllez, lanzó nuevas críticas contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, a quien comparó con el personaje Pinocho después de que difundiera un video para rechazar los señalamientos que lo relacionan con el empresario Amílcar Olán y el presunto huachicol fiscal.

La legisladora aprovechó la discusión sobre los memes en el Senado para burlarse del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exigirle explicaciones sobre las acusaciones que enfrenta.

Durante su intervención, Téllez cuestionó las declaraciones de López Beltrán y sostuvo que debía responder por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustibles, contratos gubernamentales y un patrimonio cuyo origen también puso en duda.

Sus expresiones ocurrieron en medio del debate por la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, conocida como Ley Antimemes.

¿Por qué Lilly Téllez llamó Pinocho a Andy López Beltrán?

La senadora recurrió al personaje de ficción cuya nariz crece cuando dice mentiras para ironizar sobre las explicaciones que Andy difundió en una grabación. En ese material, Andy López Beltrán rechazó cualquier participación en actividades relacionadas con el contrabando de combustibles y negó haber intervenido para beneficiar a compañías vinculadas con Amílcar Olán mediante contratos públicos.

Lilly Téllez (@LillyTellez) arremete contra Andy López Beltrán. La senadora lo acusa de mentir y exige explicaciones sobre su fortuna, sus presuntos vínculos con el huachicol fiscal y los contratos de salud. ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Qué tiene que responder el hijo de López Obrador? https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Téllez consideró que la versión del hijo del exmandatario presentaba contradicciones y utilizó la comparación con Pinocho para cuestionar su credibilidad; también lo emplazó a explicar por qué, según sus declaraciones, le habrían retirado la visa estadounidense, además de responder por los señalamientos sobre su patrimonio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDY NIEGA NEGOCIOS CON AMÍLCAR OLÁN, PERO AMLO RECONOCE AMISTAD EN VIDEO

Ley Antimemes: ¿qué aprobó el Senado y por qué generó críticas?

El intercambio político ocurrió mientras el Pleno del Senado aprobaba en lo general la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, durante una sesión vespertina. La iniciativa obtuvo 72 votos a favor, 32 en contra y ninguna abstención.

El proyecto contempla obligaciones para las empresas tecnológicas respecto a la atención de infracciones reiteradas a los derechos de autor, incluidas medidas que pueden derivar en la suspensión de servicios o cuentas de usuarios.

Legisladores de oposición rechazaron la reforma al considerar que podría afectar la libertad de expresión y abrir la puerta a restricciones sobre contenidos satíricos, parodias y memes; tras su aprobación, el documento fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así, mientras Lilly Téllez utilizó el debate para lanzar una nueva ofensiva verbal contra Andy López Beltrán, la reforma abrió otra discusión sobre los límites entre la protección de los derechos de autor y la libertad de expresión en internet.