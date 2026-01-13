La alcaldía Benito Juárez, CDMX, con afectación por corte de agua hasta el 14 de enero

¿Cuándo regresa el agua? Ante posibles afectaciones en el corte de agua, autoridades de la Ciudad de México informaron sobre una disminución temporal del servicio en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez. Aquí te explicamos qué colonia está afectada, por qué no hay agua y cómo solicitar una pipa en caso de ser necesario .

¿Cuál es la colonia con corte de agua en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) , informó que la colonia San Pedro de los Pinos, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, registra una disminución en el servicio de agua potable debido a trabajos de rehabilitación en infraestructura hidráulica. El servicio de agua será restablecido el próximo 14 de enero, una vez terminen con los trabajos de la infraestructura.

¿Por qué no hay agua en San Pedro de los Pinos?

El suministro para los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, se ve afectado por trabajos de rehabilitación en el pozo Jardín Pombo, los cuales son necesarios tras detectarse una falla en el arrancador del equipo.

El equipo técnico realizará las labores correspondientes a partir del 12 de enero a las 22:00 horas, por lo que durante este periodo se anticipa baja presión o disminución del servicio en la colonia.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @BJAlcaldia:



👷‍♀️ El equipo técnico llevará a cabo trabajos de rehabilitación del pozo Jardín Pombo, por una falla en el arrancador. pic.twitter.com/iRXFWVDy9o — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 13, 2026

¿Cómo pedir una pipa de agua en Ciudad de México?

En caso de que los vecinos requieran apoyo por la falta de agua, pueden solicitar pipas a través de la Línea H2O, marcando al *426 desde cualquier teléfono. Además, tendrás que tener los siguientes requisitos:



Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Habitar en Unidades territoriales de medio, bajo, y muy bajo índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México

Carecer de agua de manera permanente

El servicio para solicitar las pipas de agua están habilitados para atender emergencias relacionadas con el abasto de agua potable durante contingencias, reparaciones o mantenimientos en la red hidráulica.

Las autoridades recomiendan a la población almacenar agua con anticipación, hacer un uso responsable del recurso y mantenerse informada a través de los canales oficiales.