Notas
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Las alcaldías de la CDMX donde el suelo blando hace que los sismos se sientan más intensos
La CDMX se sostiene por tres tipos de suelo que influyen en cómo se perciben los sismos; en estas alcaldías, los temblores pueden ser más fuertes y durar más tiempo.
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Localizan a Scarlet Virginia, menor desaparecida cuando se dirigía a la secundaria en CDMX
Scarlet Virginia Ochoa Magaña, de 13 años, fue vista por última vez el 22 de septiembre en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, camino a la escuela.
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Persecución de 3 ladrones termina en el Metro de la CDMX
El seguimiento con cámaras permitió ubicar a los sospechosos cuando intentaban escapar por el Metro de la CDMX
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Conciertos gratis en CDMX por el Grito de Independencia: conoce la lista de artistas y las alcaldías donde se presentarán
Conoce qué artistas darán conciertos gratis en CDMX durante el Grito de Independencia 2026 y prepara tu visita para celebrar las fiestas patrias.
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¡Susto en la Benito Juárez! Fuego y humo negro provoca desalojo del Centro Urbano Presidente Alemán; se atendieron a dos personas
El incendio fue provocado por un corto circuito en una unidad habitacional, ubicada en el Centro Urbano Presidente Alemán, en la Benito Juárez.
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Más de tres meses entre aguas negras: Vecinos denuncian fuga de agua en calles de Benito Juárez; exigen una solución inmediata
La fuga de aguas negras en la colonia San Simón representa un foco de infección que afecta a los vecinos y comercios de la Benito Juárez, en CDMX.