Corte de agua masivo en Nuevo Laredo por obras de Comapa: Lista de colonias afectadas

Un corte de agua masivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, volverá a impactar a miles de hogares este viernes 30 de enero, luego de que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) confirmara trabajos de mantenimiento que dejarán sin servicio a más de 80 colonias por casi un día completo.

Desde las primeras horas, el corte de agua en Nuevo Laredo ha generado dudas entre vecinos que buscan saber cuánto durará, por qué ocurre y si su colonia se encuentra entre las afectadas.

La interrupción del suministro forma parte del Programa de Mantenimiento de Invierno 2026 , una estrategia que busca reducir fallas durante la temporada de mayor consumo.

¿Por qué habrá corte de agua en Nuevo Laredo?

El corte de agua en Nuevo Laredo se debe a trabajos técnicos programados en puntos clave del sistema de distribución. Comapa informó que se realizará el paro temporal de la Planta Suroriente , así como labores en el Tanque ISSSTE y la Cisterna Concordia , infraestructura fundamental para el abastecimiento de la ciudad.

Entre las acciones contempladas están el mantenimiento a subestaciones eléctricas, limpieza de cárcamos, reparación de tuberías, cambio de válvulas y corrección de fugas, con el objetivo de prevenir fallas mayores en los próximos meses.

¿Cuándo inicia y cuánto dura el corte de agua en Nuevo Lardo?

De acuerdo con el aviso oficial, el corte de agua en Nuevo Laredo inicia este viernes 30 de enero a las 08:00 horas .

La duración estimada es de 20 horas continuas, por lo que el servicio podría comenzar a normalizarse durante la madrugada del sábado, de manera paulatina.

Colonias afectadas por el corte de agua en Nuevo Laredo

El corte de agua en Nuevo Laredo afectará colonias abastecidas por Planta Suroriente, Tanque ISSSTE y Cisterna Concordia, entre ellas:



América 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Benito Juárez Infonavit, Bonanza, Valle Real, Bosques del Sur, CERESO, El Cortijo, Granjas Treviño, Jardines de la Hacienda, Km 10 Enrique Cárdenas, Km 13, Las Alamedas, Los Agaves, Parque Industrial Río Bravo, Primavera, Valles del Paraíso, Villas del Lago, Santa Elena, Terranova y más de 80 colonias en total.

¿Qué hacer durante el corte de agua en Nuevo Laredo?

Ante el corte de agua en Nuevo Laredo, Comapa recomienda almacenar agua suficiente, priorizar su uso para actividades esenciales, evitar el lavado de autos o ropa y revisar llaves para prevenir fugas. También se sugiere mantenerse atento a los canales oficiales ante cualquier actualización.

El corte de agua en Nuevo Laredo es temporal, pero tomar previsiones puede marcar la diferencia durante estas horas sin servicio.