Corte Suprema de EU anula un fallo histórico sobre derecho al aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos (EU) anuló la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país.

El tribunal, en un fallo de 6-3 impulsado por su mayoría conservadora, confirmó una ley de Misisipi respaldada por los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

Los jueces sostuvieron que la decisión del caso Roe vs. Wade, que permitía los abortos realizados antes de que un feto fuera viable fuera del útero -entre las 24 y 28 semanas de embarazo-, fue errónea porque la Constitución de EU no menciona específicamente el derecho al aborto.

Fallo sobre el aborto “es un paso atrás", coinciden políticos

Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema, diferentes figuras de la política de EU se pronunciaron al respecto, entre ellas, la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.

“La opinión de la Corte Suprema de hoy vivirá en la infamia como un paso atrás para los derechos de las mujeres y los derechos humanos”, escribió Clinton en sus redes sociales.

Most Americans believe the decision to have a child is one of the most sacred decisions there is, and that such decisions should remain between patients and their doctors.



Today’s Supreme Court opinion will live in infamy as a step backward for women's rights and human rights. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 24, 2022

Por su parte, Barack Obama, ex presidente de EU, consideró que el fallo de este viernes “revocó casi 50 años de precedentes” y relegó la decisión más personal que alguien puede tomar a los “caprichos de políticos e ideólogos”, lo que afecta las libertades de los estadounidenses.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

Filtraciones sobre el aborto desataron protestas en EU

En mayo de este año se filtró un borrador de la sentencia en el que se indicaba que el tribunal probablemente anularía Roe vs. Wade, lo que provocó una tormenta política, según Reuters.

Tras la publicación del borrador, se desataron varias protestas en EU, decenas de manifestantes se reunieron frente a la Corte Suprema para oponerse a la decisión; sin embargo, otras personas mostraron su apoyo a la decisión del Tribunal.

Las manifestaciones iniciaron en Nueva York, pero se extendieron por todo EU, incluido Seattle, Washington y otras ciudades.

Después de que se filtrara el borrador, el presidente Joe Biden aseguró que su gobierno protegería el derecho de las mujeres al aborto y que la Casa Blanca prepararía opciones para una respuesta ante cualquier fallo del Tribunal Supremo.

¿Qué es el caso Roe vs Wade que despenalizó el aborto?

El caso Roe vs Wade otorgó a las mujeres de EU el derecho constitucional al aborto a partir de 1973; se llama así por Norma McCorvey, conocida en documentos judiciales como Jone Roe, una mujer de Texas que no quería seguir con su tercer embarazo, pero no tenía permitido abortar.

Aunque la ley no llegó a tiempo para ella, dejó la discusión en la mesa y dos años más tarde el Tribunal Supremo otorgó el derecho a la mujeres para realizarse un aborto en 46 estados del país.

El acceso a este procedimiento depende de las leyes determinadas de cada estado, donde cada gobernador pone sus limitantes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott se pronunció a favor de la decisión que tomó hoy la Corte Suprema, pues consideró que “restablece el derecho de los estados a proteger a los niños inocentes por nacer”.

BREAKING: The Supreme Court correctly overturns Roe v. Wade & reinstates the right of states to protect innocent, unborn children.



Texas is a pro-life state.



We will ALWAYS fight to save every child from the ravages of abortion. pic.twitter.com/fN1XVmbWnZ — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 24, 2022

Más de una docena de estados tienen leyes que protegen el derecho al aborto. En los últimos años, numerosos estados dirigidos por los republicanos han aprobado diversas restricciones a la interrupción del embarazo desafiando el precedente de Roe.

