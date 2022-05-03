Roe vs Wade: Se desatan protestas por posible revocación del aborto

Una serie de protestas se desató en Estados Unidos (EU) tras darse a conocer un memorándum de la Corte Suprema que podría anular el histórico caso Roe vs Wade de 1973, el cual permitió legalizar el aborto en todo el país.

Decenas de manifestantes se reunieron afuera de la Corte Suprema, algunos para mostrar su apoyo a la decisión del Tribunal para revocar el Roe vs Wade, mientras que otros más se oponen a la decisión y exigen respetar el acuerdo.

La manifestación que comenzó en Nueva York, en el bajo Manhattan, poco a poco comenzó a extenderse en todo Estados Unidos, y manifestantes se sumaron en Seattle, Washington y otras ciudades.

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“Estamos aquí hoy, para mostrar resistencia, para decirle al mundo que no podemos hacer negocios como siempre mientras este país, este gobierno, cada día más fascista, nos dice que pueden estar dentro de nuestro cuerpo”, dijo una mujer que está a favor del abortó y salió esta tarde a protestar contra la revocación del Roe vs Wade.

Confirman veracidad del borrador para anular Roe vs. Wade

Las protestas en EU se desataron tras la filtración de un borrador en el que la mayoría del tribunal de EU votará para anular el Roe vs Wade, precedente legal que garantiza el aborto para todas las mujeres estadounidenses.

Posteriormente, un juez corroboró la veracidad del borrador, por lo que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, pidió una investigación sobre la filtración del documento.

“Espero que el filtrador, que es muy probable que se encuentre, dado el número limitado de personas que tienen la capacidad de acceder a los primeros borradores de opiniones, sea tratado con la mayor severidad que permita la ley”, dijo McConnell.

En respuesta, el presidente de EU, Joe Biden aseguró que su gobierno protegerá el derecho de las mujeres al aborto y aseguró que la Casa Blanca prepara opciones para una respuesta ante diversos resultados del fallo del Tribunal Supremo de EU: “Estaremos preparados cuando se emita cualquier fallo”, agregó.

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¿Qué es el caso Roe v. Wade que despenalizó el aborto en Estados Unidos?

El caso Roe vs Wade otorgó a las mujeres de EU el derecho constitucional al aborto a partir de 1973. Sin embargo, el acceso a este procedimiento depende de las leyes determinadas de cada estado, donde cada gobernador pone sus limitantes.

La aprobación al aborto lleva el nombre de Roe vs Wade por Norma McCorvey, conocida en documentos judiciales como Jone Roe, una mujer de Texas que no quería seguir con su tercer embarazo, pero tampoco le era permitido abortar.

Y aunque la ley no pudo llegar a tiempo para ella, dejó la discusión en la mesa. Y dos años más tarde el Tribunal de EU otorgó el derecho a la mujeres para realizarse un aborto en 46 estados del país.