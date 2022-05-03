Joe Biden protegerá el derecho al aborto en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que su gobierno protegerá el derecho al aborto de las mujeres, luego que se filtrara un proyecto de Tribunal Supremo que anula el derecho constitucional al aborto.

"Creo que el derecho de la mujer a elegir es fundamental", mencionó Joe Biden en un comunicado, y añadió que si se anula la sentencia Roe v. Wade de 1973 que legaliza el aborto, los funcionarios electos tendrán que proteger el derecho de la mujer a elegir.

Ante esta filtración, el presidente Joe Biden instó a los votantes a que en noviembre elijan candidatos que apoyen el “principio fundamental del derecho de la mujer a abortar”, con la intención de que el Congreso apruebe una legislación para que todas las mujeres en Estados Unidos tengan acceso seguro a este procedimiento.

Asimismo, Joe Biden indicó que su gobierno argumentó con fuerza ante el tribunal a favor de preservar el caso Roe v. Wade, añadió que "la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no sea revocada".

|Reuters

De igual forma, Joe Biden aseguró que la Casa Blanca prepara opciones para una respuesta ante diversos resultados del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos. "Estaremos preparados cuando se emita cualquier fallo", agregó.

¿Qué es el caso Roe v. Wade que despenalizó el aborto en Estados Unidos?

El caso Roe V. Wade otorgó a las mujeres de Estados Unidos el derecho constitucional al aborto a partir de 1973. Sin embargo, el acceso a este procedimiento depende de las leyes determinadas de cada estado, donde cada gobernador pone sus limitantes.

La aprobación al aborto lleva el nombre de Roe V. Wade por Norma McCorvey, conocida en documentos judiciales como Jone Roe, una mujer de Texas que no quería seguir con su tercer embarazo, pero tampoco le era permitido abortar.

Y aunque la ley no pudo llegar a tiempo para ella, dejó la discusión en la mesa. Y dos años más tarde el Tribunal de Estados Unidos otorgó el derecho a la mujeres para realizarse un aborto en 46 estados del país.

¿Qué representa la anulación del caso Roe V. Wade en Estados Unidos?

En caso de anularse el caso Roe V. Wade, el aborto volvería a ser ilegal en varios estados de Estados Unidos.

Si se anula Roe, es probable que el aborto siga siendo legal en los estados liberales. Más de una docena de estados tienen leyes que protegen el derecho al aborto. En los últimos años, numerosos estados dirigidos por los republicanos han aprobado diversas restricciones al aborto desafiando el precedente de Roe.

