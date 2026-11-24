¡Atención, mexicanos! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció cortes de luz en diversas colonias de México para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre 2025; te compartimos las zonas afectas y horarios clave por el apagón.

¿A qué hora es el corte de luz este 24 y 25 de noviembre en México?

Los cortes de luz en México se realizan a partir de las 8:00 hasta de este 24 y 25 de noviembre; se recomienda tomar precauciones.

¿A qué hora regresa la luz?

El servicio de electricidad regresará alrededor de las 15:00 horas de este martes y miércoles; en caso de no tener luz, puedes reportarlo a CFE.

El servicio podría tardar un poco en regresar, por lo que la electricidad podría reanudarse un poco después de la hora límite.

Lista de colonias afectadas por los cortes de luz en México

¿Tu zona está en la lista negra? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reveló que los cortes de luz de los próximos días afecta principalmente al municipio de Escárcega, Campeche; estas son las colonias afectadas.

Adolfo López Mateos.

Justicia Social.

Lechugal.

Pimental.

Libertad.

Belén.

Miguel de la Madrid.

Gral. Rodolfo Fierros.

Miguel Hidalgo (El Caracol).

Matamoros.

Los cortes de luz en Campeche se realizarán por labores de mantenimiento en la red eléctrica y poda de árboles.

Recomendaciones por los cortes de luz en México

Debido al apagón masivo en algunas regiones de México, se compartieron algunas recomendaciones de los ciudadanos para poder tomar en cuenta, pero ¿cuáles son?

Desconecta los aparatos electrónicos; evitará descargas o sobre cargas cuando regrese la electricidad a tu hogar.

Mantén bien cerradas las puertas del refrigerador y congelados; los alimentos se mantendrán en buen estado por mucho tiempo.

Si alguien depende de equipo médico, es importante notificarlo con anticipación.

Mantén cargado tu celular, computadora o cualquier dispositivo electrónico.

Mantén cargadas las pilas de emergencia, trata de usarlas lo menos posible.

Además, los expertos recomiendan tener a la mano algunas linternas, velas, pilas y radio portátil, así como pilas de emergencia extras.

¿Dónde reportar fallas de luz en CFE?

La falta de luz puede reportarse directamente llamando al número 071 o mediante el portal oficial de la CFE.

Realizar el reporte no tiene ningún costo; sin embargo, es importante que tu servicio esté al corriente.