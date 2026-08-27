Notas
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Del "regalo invalorable" al cheque millonario: Desmienten a Layda Sansores por jaguar de bronce, esto fue lo que costó
Layda Sansores afirmó que el jaguar de bronce fue un “regalo”, pero Finanzas admite que tuvo un costo millonario del erario.
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¿Es broma? Gobierno de Layda Sansores presume cambio de buzones como un logro contra la corrupción
Usuarios en redes creyeron que se trataba de una broma cuando el gobierno de Layda Sansores presume como un gran avance anticorrupción... ¡el cambio de un buzón de plástico!
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Renuncian dos diputadas de Morena en Campeche
Dos diputadas abandonaron la bancada de Morena en Campeche para declararse independientes. Señalan a su coordinador por “borrarlas” de las iniciativas y dividir al partido.
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¿Quién es Gerardo Sánchez Sansores? El sobrino de Layda Sansores que busca heredar Campeche bajo la sombra de la corrupción
El sobrino y asesor estrella de la gobernadora Layda Sansores se registró para la candidatura de Morena en Campeche rumbo a 2027. Detrás de sus aspiraciones arrastra acusaciones por moches millonarios y desvíos de fondos públicos.
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De las "fotos íntimas" a "no se vayan con el novio": Las frases más polémicas de Layda Sansores
De pedirle a las jóvenes que “no se vayan con el novio” a asegurar que ser mujer, pobre e indígena es lo peor. Estas son las declaraciones más escandalosas de la morenista.
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Layda Sansores pide a mujeres "no irse con el novio" para no inflar cifras de desapariciones
La gobernadora Layda Sansores causó indignación al pedirle a las mujeres que “no se vayan con el novio” con el fin de evitar el golpeteo político en Campeche.