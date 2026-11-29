Un sujeto fue captado al asaltar una tienda de autoservicio en Chalco, en el Estado de México (Edomex), para lo cual fingió ser cliente del lugar y cortó cartucho de un arma de fuego.

Así ocurrió el asalto en la tienda de la colonia Tlapala

El momento quedó registrado en la cámara de vigilancia del local ubicado en la colonia Tlapala. En las imágenes es posible apreciar cómo el hombre se forma ante la caja, como un cliente más, comienza a guardar la mercancía en una mochila y después saca un arma de fuego, corta cartucho y obliga a la cajera a entregarle todo el efectivo.

Denuncian comerciantes falta de patrullajes ante reiterados robos

Incluso a una mujer que está a punto de pagar se retiró del lugar al ver el arma. Después de lo sucedido, el sujeto salió del local y escapó.

Según comerciantes de la zona, no es la primera ocasión que este sujeto comete este tipo de robos ante la falta de patrullajes de la policía de Chalco.