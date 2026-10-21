¿Más de cien horas perdidas en el tráfico? El tiempo y dinero que gastas por la congestión vial en México; zonas más afectadas

Pasar horas atrapado en el tráfico no solo agota tu paciencia, también golpea el bolsillo de millones de mexicanos, convirtiendo los traslados diarios en un verdadero reto; te compartimos las horas que pasan en el embotellamiento y las zonas más afectadas por el congestionamiento vial.

¿Cuánto tiempo pierden los mexicanos atrapados en el tráfico?

En promedio cada mexicano pierde alrededor de 111 horas al año atrapados en el tráfico , según el estudio "Costo del Tráfico", realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Las personas que utilizan el transporte público se ven desproporcionadamente más afectados por la congestión vehicular, sumando un aproximado de 140 horas al año por persona.

¿Cuántas horas se pierde en tráfico en la CDMX?

La Ciudad de México es la zona más afectada por los embotellamientos del día a día, totalizando 211 horas al año, casi nueve días completos.

¿Cuánto dinero gastan los mexicanos atrapados en el tráfico en México?

El estudio "Costo del Tráfico 2026" reveló que el costo de quedarse atrapado en el tráfico de México es de $5 mil 645 pesos por persona, lo que equivale a 18 días de salario mínimo.

Por otro lado las usuarios que usan el transporte público para trasladarse, pierden alrededor de $7 mil 295 pesos por persona.

💸 El costo del tráfico en México no depende únicamente de las horas perdidas: Puerto Vallarta registra $9,974 anuales por persona, frente a $7,685 en Oaxaca. ⏱️ Según Costo del tráfico 2026 del IMCO y @datswhy_global, Puerto Vallarta registra aproximadamente 171 horas perdidas por persona al año, mientras que Oaxaca alcanza 175 horas. Aunque en Oaxaca se pierde más tiempo, el costo económico estimado es menor. 📊 La diferencia muestra que el costo de la congestión depende tanto del tiempo perdido como del valor económico de ese tiempo. 🔎 Consulta el análisis completo sobre el costo del tráfico: https://t.co/CvLdb8t8Sj #Movilidad #Tráfico #Competitividad — IMCO (@imcomx) October 20, 2026

Zonas metropolitanas afectadas por el tráfico en México

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló la lista de las 5 ciudades en donde las personas pierden más horas atrapadas en el tráfico de México, así como el dinero que se pierde por el congestionamiento vial.

Zonas que pasan más horas en el tráfico:



Ciudad de México - 211 horas por persona.

Oaxaca - 174 horas por persona.

Puerto Vallarte - 171 horas por persona.

Pachuca - 164 horas por persona.

Acapulco - 162 horas por persona.

Zonas que gastan más dinero por el congestionamiento vial:



Ciudad de México - $10 mil 721 pesos por persona.

Puerto Vallarta - $9 mil 974 pesos por persona.

Guadalajara - $8 mil 727 pesos por persona.

Monterrey - $8 mil 421 pesos por persona.

Tijuana - $8 mil 013 pesos por persona.

¿Qué ciudad pierde más horas en el tráfico de México?|IMCO

¿Qué soluciones se propone para ?

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) compartió algunas propuestas clave para la problemática del tráfico en México:

