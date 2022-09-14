El final de la pandemia de Covid-19 está cerca: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró este miércoles que el final de la pandemia de Covid-19 ya está cerca, por lo que pidió a las naciones mantener sus esfuerzos para combatir el virus.

“Todavía no hemos llegado. Pero el final está a la vista”, dijo a los periodistas el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.

El jefe de la OMS informó que el número de muertes semanales reportadas por coronavirus es el más bajo desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de Covid-19.

“Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia”, agregó el líder de la OMS.

.@WHO media briefing on #COVID19 and other global health issues https://t.co/2gBbBrxYY6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 14, 2022

Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó mediante una metáfora que este es el momento en que todos los países deben poner máyor atención para poder llegar al final de la pandemia de Covid-19.

“Un corredor de maratón no se detiene cuando la línea de meta está a la vista. Corre más fuerte, con toda la energía que le queda. Nosotros también. Podemos ver la línea de meta, estamos en una posición ganadora, pero ahora es el peor momento para dejar de correr, ahora es el momento de correr más fuerte y asegurarnos de cruzar la línea y cosechar las recompensas de todo nuestro arduo trabajo”.

¿Cuántas muertes ha dejado la pandemia de Covid-19?

De acuerdo con datos de la OMS, se han reportado 6.3 millones de muertes en el mundo en poco más de dos años desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

En Asia, donde comenzó la pandemia de Covid-19, se reportaron 1.3 millones de decesos a causa del coronavirus, mientras que en Europa llegaron a las dos millones de muertes. El continente Americano fue el que más decesos reportó con 2.7 millones.

Estados Unidos fue el país que más muertes y contagios tuvo durante la pandemia de Covid-19, seguido de India, Francia, Brasil y Alemania.