China realizará pruebas semanales de Covid-19 hasta septiembre

Autoridades de Shanghái, la ciudad más poblada de China, anunciaron que ampliarán el requisito para realizar pruebas semanales de Covid-19 hasta finales del mes de septiembre, esto como un intento de mantener el nivel bajo el nivel de contagios.

Autoridades sanitarias de Shanghái, China, ciudad con alrededor de 25 millones de habitantes, registraron un caso sintomático y tres asintomáticos el día viernes.

Shanghai extends weekly COVID-19 testing requirement until end of September https://t.co/64Ncj1jaOB pic.twitter.com/7ocryk5Mjn — Reuters (@Reuters) August 13, 2022

¿Cómo funcionarán las pruebas semanales de Covid-19?

De acuerdo a las autoridades sanitarias de Shanghái, China, las pruebas de Covid-19 deberán realizarse de manersa semanal hasta el finales del próximo mes (septiembre), además los ciudadanos deberán contar con una constancia que apruebe la realización de la prueba.

Por lo que los ciudadanos que no tengan una constancia de haberse sometido a una prueba de ácido nucleico en un periodo de siete días, se les asignará un código amarillo en el sistema de códigos sanitarios de Shanghái.

A los ciudadanos que cuenten con este “código amarillo”, no se les permitirá entrar a algunos lugares públicos hasta que se realicen la prueba Covid-19 y entreguen una constancia con un resultado negativo.

China informa de un total de 2 mil 144 nuevos casos de Covid-19

La Comisión Nacional de Salud de China, informó en su reporte diario, un total de 2 mil 144 nuevos casos por Covid-19 el pasado viernes 12 de agosto.

De los 2 mil 144 casos registrados, alrededor de 704 pacientes eran sintomáticos, mientras que los mil 440 restantes eran asintomáticos.

Por su parte, en la provincia sureña Haina, es actualmente la región más afectada de China por Covid-19, ya que durante las últimas 24 horas la región ha registrado al menos 594 casos sintomáticos y 832 asintomáticos.

Autoridades sanitarias en China esperan que las estrictas restricciones y los cierres en el popular destino turístico se prolonguen durante todo el fin de semana.

Chinese mainland reports 646 locally-transmitted confirmed #COVID19 cases, of which 594 were in Hainan Province https://t.co/MRgdHkkp10 pic.twitter.com/eAglcKqq0I — China Xinhua News (@XHNews) August 13, 2022

Con información de Reuters.

