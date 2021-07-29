Biden anuncia nuevas medidas de vacunación a empleados federales

En Estados Unidos, los trabajadores federales tendrán que mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19 o de lo contrario enfrentarán medidas obligatorias como uso de cubrebocas, distanciamiento social y someterse a pruebas diagnósticas periódicamente.

Dichas medidas son el más reciente esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para animar a vacunarse a quienes no lo han hecho, ya que la variante Delta del coronavirus ha causado estragos sobre todo entre los no vacunados.

I know people talk about freedom, but with freedom comes responsibility.



Your decision to be unvaccinated impacts someone else.



Please get vaccinated. For yourself. For the people you love. And for your country. — President Biden (@POTUS) July 29, 2021

Vacunación o restricciones y medidas obligatorias

Los empleados públicos que no puedan probar que están vacunados serán sometidos a pruebas semanales o quincenales de COVID-19 y a restricciones en los viajes oficiales.

"El gobierno animará a los empleadores del sector privado a seguir este sólido modelo", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Junto con los nuevos requisitos, la Casa Blanca dijo que Biden ha dado instrucciones al Departamento de Defensa para que estudie "cómo y cuándo" exigirá a los miembros del Ejército que se vacunen, junto con otras inoculaciones necesarias.

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100 dólares a estadounidenses que se vacunen

Además, los gobiernos estatales, locales y territoriales de Estados Unidos podrán disponer de ayudas y pagar 100 dólares a cada estadounidense recién vacunado, con el fin de aumentar las tasas de inoculación contra el COVID-19, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El gobierno federal es el mayor empleador de Estados Unidos y la medida de Biden podría servir de ejemplo para que empresas privadas y otras instituciones sigan evaluando el regreso de los trabajadores a sus oficinas y lugares de trabajo.

"Como gran empleador, el mayor de este país, que se preocupa por los individuos que mantienen el gobierno en funcionamiento, tenemos la obligación de ser buenos administradores de la fuerza de trabajo y garantizar su salud y su seguridad", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Marine Jean-Pierre.

Estados Unidos tiene unos 2,18 millones de empleados civiles y otros 570.000 trabajan para el Servicio Postal de Estados Unidos, según datos de 2020.

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