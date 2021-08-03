Emmanuel Macron usa redes sociales para frenar fake news sobre vacunas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejó de lado las conferencias de prensa y usó las redes sociales más usadas por jóvenes, Instagram y TikTok, para frenar la desinformación y llamar a la población a que se apliquen las vacunas contra el Covid-19.

Emmanuel Macron interrumpió sus vacaciones de verano para responder de forma directa las preguntas sobre las vacunas contra Covid-19 y así evitar la desinformación.

Te puede interesar: Miles protestan en Francia; se oponen a restricciones contra COVID

El mandatario de Francia fue claro y dijo en redes sociales que las vacunas contra el Covid-19 son la "única arma" contra la cuarta ola de la epidemia.

Sé que muchos de ustedes tienen preguntas, miedo, escuchan falsas informaciones, falsos rumores, a veces tonterías. Adelante, plantéenlas y trataré de ser lo más directo y lo más claro posible.

Emmanuel Macron responde a antivacunas en redes sociales

Esta estrategia del presidente de Francia surgió en respuesta a las manifestaciones que se registraron en las últimas semanas en el país, protestas generadas por personas que se oponen a la tarjeta sanitaria obligatoria.

Las manifestaciones ocurrieron luego de que se anunciara que la entrada a una serie de lugares públicos será únicamente con la tarjeta sanitaria, misma con la que el gobierno de Emmanuel Macron busca luchar contra la cuarta ola de Covid-19.

El sábado pasado, manifestantes salieron a las calles de París, Marsella, Lyon, Montpellier, Nantes y Toulouse, para protestar contra las medidas de Emmanuel Macron, en donde tres policías resultaron lesionados.

Tarjeta sanitaria será emitida a personas que reciban las vacunas contra Covid-19

Con la tarjeta sanitaria que plantea el gobierno francés se puede permitir la entrada a diversos lugares (como museos, cines y piscinas) a las personas que ya recibieron alguna de las vacunas de Covid-19 o que son negativos a una prueba de Covid-19 reciente.

NO TO THE VACCINE!

NO TO VACCINE PASSPORTS!

FREEDOM!

LIBERTÈ!#France#Francia

Miles de personas tomaron las calles en París,Niza,Montpellier, Nantes,Estrasburgo,Reims y muchas más ciudades de Francia para protestar contra los pasaportes de vacunas y las vacunas obligatorias. pic.twitter.com/ow3dPv1cr3 — Anna 🇺🇲🇮🇹🇻🇪 (@FLAJ913) August 3, 2021

Sin embargo, para los franceses, esta es una medida que coarta sus derechos y por ello salieron a manifestarse en las calles.

Una profesora que protestaba en París explicó que no permitirá que el gobierno de Emmanuel Macron ponga estas medidas que buscan evitar la cuarta ola de contagios, durante esta época de verano, en la que se acostumbra a salir de vacaciones.

Estamos creando una sociedad segregada y me parece increíble que se haga esto en el país de los derechos humanos. Así que salí a la calle; nunca antes había protestado en mi vida. Creo que nuestra libertad está en peligro.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó esta semana una nueva ley en la que las vacunas son obligatorias para el personal sanitario y ampliará la exigencia de la tarjeta sanitaria a bares, restaurantes, ferias, trenes y hospitales.

Te puede interesar: Turismo extranjero adopta medidas sanitarias en CDMX

