Diabetes puede aumentar riesgo de COVID a largo plazo, según estudios

La diabetes puede aumentar el riesgo de COVID a largo plazo, según sugieren nuevos análisis de siete estudios anteriores.

Los investigadores revisaron los estudios que hicieron un seguimiento de las personas durante al menos cuatro semanas después de la recuperación de COVID para ver qué individuos desarrollaban síntomas persistentes asociados a el COVID larga, como niebla cerebral, afecciones cutáneas, depresión y falta de aliento.

En tres de los estudios, las personas con diabetes eran cuatro veces más propensas a desarrollar COVID prolongada en comparación con las personas sin diabetes, informaron los investigadores en las Sesiones Científicas anuales de la Asociación Americana de Diabetes.

Los investigadores señalaron que la diabetes parece ser "un potente factor de riesgo" para el COVID largo.

Sin embargo, sus resultados son preliminares porque los estudios utilizaron diferentes métodos, definiciones de COVID largo y tiempos de seguimiento, y algunos analizaron a pacientes hospitalizados en un momento en que otros se centraron en personas con casos más leves de COVID.

"Según los investigadores, se necesitan más estudios de alta calidad en múltiples poblaciones y entornos para determinar si la diabetes es realmente un factor de riesgo" de COVID prolongado.

